Pierwsza taka produkcja Netflix w Polsce

„Kajko i Kokosz” to dla wielu kultowy polski komiks, do którego wraca się regularnie. Dlatego zapowiedzi Netfliksa o realizacji animacji na jego podstawie wzbudził niemałe emocje oraz obawy, czy przy ruchomych obrazkach zachowane zostaną największe zalety pierwowzoru.

Kajko i Kokosz – recenzja serialu animowanego od Netflix

Plan Netfliksa jest ambitny, bo oprócz odcinków, które już możecie oglądać na platformie, w drodze jest kilkanaście kolejnych, a wszystko to podzielone zostało na trzy partie. Reakcja widzów na serial jest raczej pozytywna, choć nie da się ukryć, że jest to produkcja skierowana do młodszego widza, więc tak naprawdę bardziej dojrzali widzowie powinni być stricte fanami tytułu, by się z nim dobrze bawić.

Z okazji premiery serialu miałem okazję rozmawiać z twórcami oraz aktorami odpowiedzialnymi za powstanie „Kajko i Kokosz” dla Netfliksa. Dlatego w tym odcinku podcastu rozmawiamy z Eweliną Gordziejuk (showrunnerką) i Michałem Śledzińskim (reżyserem), a także Arturem Pontkiem (Kajko) i Jarosławem Boberkiem (Mirmił). Miłago słuchania!

Jak powstała polska animacja Netfliksa „Kajko i Kokosz”?

