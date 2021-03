Ten film mógł uratować uniwersum DC cztery lata temu. Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera – recenzja

Pośpiech to najgorsze, co spotkało filmowe uniwersum DC – przez chęć szybkiego nadrobienia strat powstał film „Batman V Superman”, który zamiast zaangażować widzów i zbudować fundamenty pod przyszłe produkcje, położył całe uniwersum. Pojedynek tych dwóch superbohaterów powinien być momentem kulminacyjnym, do którego prowadziłoby 5-6 filmów wprowadzających postacie i ich historie. Bez bliższego poznania ich codzienności, starań i zmagań zobaczyliśmy mroczny, lecz dość chaotyczny i czasem pozbawiony logiki obraz, przez który następne filmy miały jeszcze trudniejsze zadanie. Wśród nich znalazła się „Liga sprawiedliwości”, która powstawała na raty i okazała się być czymś zupełnie innym, niż początkowo zakładano.

Po rodzinnej tragedii z projektu wycofał się Zack Snyder, a Joss Whedon, który przejął po nim pałeczkę reżysera, postanowił przemontować film, ubarwić go, pozbyć się (kluczowych) wątków, czego efektem było powstanie co najwyżej średniaka. O „Lidze sprawiedliwości” zapomniałem w ciągu tygodnia od premiery i nie miałem wcale ochoty na powtórkę. Premiera „Ligi sprawiedliwości” od Zacka Snydera mimo spowodowała, że dałem szansę tej historii raz jeszcze i nie żałuję. Ale to wcale nie oznacza, że to film dla każdego.

To zupełnie inna, lepsza „Liga sprawiedliwości”. Zack Snyder miał dobry pomysł