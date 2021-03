O Oscara dla najlepszego aktora powalczą Steven Yeun z „Minari”, Gary Oldman z „Manka”, Anthony Hopkins z „Ojca”, Riz Ahmed z „Sound of metal” oraz Chadwick Boseman z „Ma Rainey: Matka bluesa”. Aktorki nominowane do Oscara to Carrey Mulligan („Obiecująca. Młoda. Kobieta”), Viola Davis („Ma Rainey. Matka bluesa”), Frances McDormand („Nomadland”), Andra Day („The United States Vs. Billie Holiday”) i Vanessa Kirby („Cząstki kobiety”).

Avatar wyprzedził Avengersów i (znowu) jest najbardziej dochodową produkcją wszech czasów

Wśród najczęściej nominowanych znalazł się film Netfliksa „Mank”, który zdołał uzbierać aż 10 nominacji. Czy 25 kwietnia wieczorem włodarze serwisu będą mieli więcej powodów do zadowolenia, aniżeli w przypadku Złotych Globów, gdy „Mankowi” nie poszczęściło się tak, jak mogli się tego spodziewać? W odwodzie czeka inny dystrybuowany przez Netflix film, czyli „Proces siódemki z Chicago” Aarona Sorkina. „Mank” ma na koncie 10 nominacji, „Proces siódemki z Chicago” aż 6, i dokładnie tyle samo uzbierały następujące filmy: „Ojciec”, „Minari”, „Judas and the Black Messiah”, „Nomadland” oraz „Sound of Metal”.

Netflix może zablokować dzielenie kont. Niektórzy dostają ostrzeżenia