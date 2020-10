Adam McKay napisze i wyreżyseruje „Don’t Look Up” dla Netflix

Ostatni film Adama McKay’a pt. „Vice” okazał się niezwykle udaną produkcją, a na pierwszy plan w jego promocji wysunięto metamorfozę Christiana Bale’a, który znacząco przytył i fenomenalnie zagrał Dicka Cheney’a. Teraz scenarzysta postanowił zgromadzić nie lada obsadę do swojej nowej produkcji o tytule „Don’t Look Up”. Będzie ona opowiadać o dwóch astronomach, którzy ruszają w trasę, by zainteresować media swoim odkryciem – w kierunku Ziemi zmierza Asteroida, która zniszczy naszą planetę. McKay napisze i wyreżyseruje film (podobnie jak przy „Vice”). Będzie też pełnił rolę producenta wraz z Kevinem Messickiem.

Leonardo DiCaprio w filmie Netfliksa

Ale to nie fabuła czy nawet tak uznani twórcy zwracają uwagę mediów i widzów na nowy film Netfliksa. To obsada, w której czołowym nazwiskiem jest Leonardo DiCaprio. Aktor miał wielokrotne prowadzić z Netfliksem rozmowy o angażu do jednego z projektów giganta streamingowego, ale nigdy wcześniej nie podjął wiążącej decyzji. Tym razem rozważał ją głównie z powodu potencjalnego konfliktu w grafiku, ponieważ będzie też występować w nowym filmie Martina Scorsese „Killers of the Flower Moon”. Co ciekawe, projekt ten prowadzony jest przez Apple i najprawdopodobniej film zadebiutuje na Apple TV+. Będzie więc to drugi z kolei film Scorsese nakręcony dla serwisu VOD – pierwszym był „Irlandczyk” dla Netfliksa.