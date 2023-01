Nagrody Steam rozdane. Zaskoczeń brak

Wraz z Jesienną Wyprzedażą Steam, która zbiegła się z Black Friday, na platformie wystartował plebiscyt na najlepsze gry dostępne w sklepie. W tej odsłonie postawiono na 11 różnych kategorii, które nie tylko koronują najbardziej przyciągające uwagę tytuły, ale również są wyrazem uznania dla samych twórców i osób pracujących nad poszczególnymi elementami gier. Przed rozpoczęciem zimowej wyprzedaży ujawnionych zostało 5 najczęściej nominowanych tytułów w każdej kategorii. To także wtedy wystartowało głosowanie na najlepszą grę. Teraz przyszła pora na ogłoszenie wyników, które chyba nikogo specjalnie nie zaskoczą - przynajmniej jeśli chodzi o produkcję, która zgarnęła tytuł gry roku!

Nagrody Steam rozdane. FromSoftware ma powody do dumy

Niekwestionowanym liderem zestawień najlepszych gier roku jest Elden Ring. I nie ma się co dziwić. Najnowsza produkcja studia FromSoftware przyciągała uwagę na długo przed premierą i już wtedy była często nagradzana jako tytuł, na który gracze czekają najbardziej. Jednak dopiero zeszłoroczna premiera sprawiła, że można nagrodzić ją za całokształt. Po nagrodach przyznanych w ramach wydarzenia The Game Awards 2022 i Golden Joystick Awards przyszła pora na nagrody Steam. I także w tym przypadku Elden Ring zyskał uznanie graczy - i to w dwóch kategoriach. Poznajcie zestawienie najwyżej ocenianych gier we wszystkich 11 kategoriach:

Gra roku - Elden Ring

Gra VR roku - HITMAN 3

Owoc miłości - Cyberpunk 2077

Razem raźniej - Raft

Najbardziej innowacyjna rozgrywka - Stray

Gra ze znakomitą fabułą - God of War

Najlepsza gra, w której jesteś do bani - Elden Ring

Znakomity styl wizualny - Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Najlepsza ścieżka dźwiękowa - FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

Usiądź i zrelaksuj się - LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów

Najlepsza gra poza domem - DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

Zgadzacie się z opiniami graczy, którzy przez ostatnie tygodnie oddawali swoje głosy wskazując na najlepsze gry w poszczególnych kategoriach? Dajcie znać w komentarzu czy na liście znaleźli się wasi faworyci - jeśli nie, podzielcie się swoją ulubioną grą, w którą zagraliście w zeszłym roku.