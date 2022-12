High on Life bije rekordy Xbox Game Pass. Prawdziwy czarny koń 2022!

High On Life to bardzo specyficzny FPS, w którym przemierzamy kosmiczny świat z dwoma mówiącymi gnatami w rękach. Za produkcję odpowiada Justin Roiland, twórca Rick & Morty — i ten fakt bardzo dużo zdradza na temat tego, jak finalnie ta produkcja wygląda. Naszym zadaniem bowiem będzie powstrzymanie obcej rasy, która chce przerobić ludzi na… narkotyki. Absurdów, nieprzyzwoitych żartów i nietuzinkowych rozwiązań więc nie brakuje — co, jak widać, ludzie szczerze pokochali.

High on Life od razu stało się hitem, przyciągając mnóstwo graczy i praktycznie od razu trafiając na szczyt listy sprzedaży na Steam oraz rankingu popularności w Game Passie, gdzie produkcja była dostępna w dniu premiery. Teraz Microsoft podzielił się dokładniejszymi danymi i trzeba przyznać, że takiego sukcesu chyba nikt się nie spodziewał.

Największa premiera 2022 roku w Xbox Game Pass!

Jak informuje gigant z Redmond za pośrednictwem bloga Xbox Wire, High on Life pobiło aż trzy rekordy Game Passa. Produkcja studia Squanch Games oficjalnie stała się największą premierą gry dla jednego gracza w Game Pass w historii, największą premierą zewnętrznej firmy w historii Game Pass oraz największą premierą w Game Pass w 2022 roku. Twórcy tej szalonej produkcji mogą więc otwierać szampana. Całość skomentował Matt Percy z Xboksa w następujący sposób:

High on Life to niesamowicie wyjątkowy tytuł, którym ekscytowaliśmy się od dawna. To fantastyczne, że tak wielu subskrybentów Game Passa wskakuje do gry w dniu premiery, aby osobiście poznać historię Squanch przed świętami.

