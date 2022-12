Mowa o statystykach platfomy Steam, które znajdziecie w podlinkowanym tekście, wrzucę tu tylko zrzut ekranu:



Na podstawie tych danych powstała następująca lista produktów, uwzględnionych w analizie średnich cen w sklepach:

Operating system Graphics card PSU Mouse PC Case Headset Microsoft Windows 10 Home 64bit Gigabyte GeForce RTX 3060 EAGLE OC LHR 12GB GDDR6 be quiet! Pure Power 11 FM 550W 80 Plus Gold Razer DeathAdder V2 MSI MAG Forge 101M SteelSeries Arctis Nova 1 Microsoft Windows 11 Home 64bit Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC LHR 12GB GDDR6 be quiet! Pure Power 11 CM 600W 80 Plus Gold Corsair Sabre Pro RGB be quiet! Pure Base 500DX Black Razer Blackshark V2 X Black Motherboard MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 MSI MAG 550W 80 Plus Bronze SteelSeries Rival 3 Fractal Design Meshify C Blackout Corsair HS35 Stereo Gaming Headset Gigabyte B660M DS3H DDR4 MSI GeForce RTX 3060 Ventus X3 OC 12GB GDDR6 Corsair RM650x 650W 80 Plus Gold SteelSeries Rival 3 Wireless Corsair 4000D Airflow Logitech G332 Gigabyte B560M DS3H V2 ASUS GeForce RTX 3060 DUAL OC V2 LHR 12GB GDDR6 MSI MPG A650GF 650W 80 Plus Gold Logitech G502 HERO NZXT H510 Black HyperX Cloud II Headset ASUS PRIME Z590-P RAM HDD/SSD Keyboard Monitor Video game Gigabyte B660 GAMING X DDR4 G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Ripjaws V Seagate BARRACUDA 1TB 7200RPM 64MB Logitech G213 PRODIGY Acer Nitro VG240YBMIIX Warhammer 40,000: Darktide MSI B560M-A PRO Kingston FURY 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 WD BLUE 1TB 7200RPM 64MB Corsair K55 RGB PRO Samsung F24T356FHRX Red Dead Redemption 2 CPU Corsair 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Vengeance LPX Samsung 1TB 2,5" SATA SSD 870 EVO Razer Ornata V2 LG 24GN600-B Call of Duty®: Modern Warfare® II Intel Core i5-12400F Corsair 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Vengeance RGB Pro Crucial 1TB 2,5" SATA SSD BX500 SteelSeries Apex 3 Samsung Odyssey G3 LS24AG30ANUXEN Intel Core i5-11400F G.SKILL 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 Trident Z RGB Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980 HyperX Alloy Origins Core Red Gigabyte G24F Intel Core i5-10400F Intel Core i5-12600 Intel Core i5-11600

W rezultacie wyliczono, iż całkowity koszt takiego komputera dla gracza zamknie się w kwocie 7 123,00 zł, a składają się na to następujące ceny podzespołów i peryferii:

Płyta główna – 531 zł

Sześciordzeniowy procesor – 900 zł

Karta graficzna RTX 3060 – 2 009 zł

Pamięć RAM 16 GB – 329 zł

Zasilacz – 411 zł

Dysk HDD/SSD 1 TB – 324 zł

Obudowa z dobrym przepływem powietrza – 528 zł

Ergonomiczna myszka dla graczy – 179 zł

Podświetlana klawiatura z oparciem na nadgarstki – 274 zł

Słuchawki z mikrofonem – 259 zł

Monitor 24″ z szybkim odświeżaniem – 749 zł



Serwis Picod doliczył do tego jeszcze koszt licencji systemu Windows w cenie 699,00 zł oraz roczne wydatki na same gry w wysokości 3 072 zł - z założeniem, że typowy gracz kupuje jedną grę miesięcznie. Myślę, że to zbytnio zawyża ostateczny koszt, bo wielu użytkowników ma już licencję na Windowsa przypisaną do konta online Microsoftu, a co do gier dużo taniej wychodzi przecież wykupienie subskrypcji na gry.

Niemniej, wyszła kwota 7 123,00 zł, a to przekłada się na 1,5 średniego miesięcznego wynagrodzenia w naszym kraju - 4 889 zł netto.



To stawia nas zestawieniu pozostałych krajów na świecie na 22 miejscu pod względem stosunku ceny komputera do przeciętnego wynagrodzenia. Współczynnik ten najmniejszy jest w Szwajcarii - 0,3 pensje, USA oraz Australii - 0,4 pensje. Natomiast mieszkańcy Indonezji, Pakistanu i Argentyny muszą na złożenie idealnego dla siebie komputera do grania wydać aż 8,7, 10,4 oraz 12,4 swoich miesięcznych zarobków.

Źródło: Picodi.com.

Stock Image from Depositphotos.