Szalona jesień na Steam. Wyprzedaże i nominacje do Nagród Roku

Wystartowała Jesienna Wyprzedaż Steam. Do 29 listopada kupicie tysiące gier w niższych cenach. Na co warto zwrócić uwagę?

Jak co roku, największe sklepy z grami cyfrowymi przygotowują swoją ofertę związaną z Black Friday. Kilka dni temu przedstawialiśmy podsumowania najciekawszych promocji w PlayStation Store i Microsoft Store. Swoje własne wyprzedaże organizuje również Steam. Jesienna Wyprzedaż Steam w 2022 to kilkudniowe wydarzenie, w ramach którego możecie kupić najwyżej oceniane tytuły w okazyjnych cenach. To także cała masa różnych gatunków, kategorii, specjalnych akcji i jeszcze niższych cen. A co można kupić na Steam w trakcie trwania promocji?

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na stronie głównej platformy Steam, na wyróżnienie zasługują m.in. Red Dead Redemption 2 za 82,46 zł, GTA V za 64,71 zł, Gotham Knights za 161,40 zł. W promocji nie mogło zabraknąć New World za 71,49 zł, Dying Light 2 Stay Human za 99,99 zł i hitów od studiów PlayStation pokroju Marvel’s Spider-Man Remastered za 194,25 zł czy Days Gone za 87,60 zł. Nie brakuje też zakładki z przecenami gier, które doskonale sprawdzą się na "konsoli" Steam Deck. Wśród przecenionych tytułów znajdziecie m.in. Persona 5 Royal za 181,30 zł, God of War za 164,25 zł, Horizon Zero Dawn za 87,60 zł. Nie mogło też zabraknąć trzeciej odsłony Wiedźmina. Dziki Gon w wersji podstawowej dostępny jest za 19,99 zł. Edycja Gry Roku zawierająca wszystkie dodatki fabularne “Serca z kamienia” i “Krew i Wino” oraz udostępnione wcześniej dodatki kosmetyczne, kosztuje 29,99 zł.

Jesienna Wyprzedaż Steam potrwa do 29 listopada do 19:00 czasu polskiego. W tym roku czeka nas jeszcze jedna akcja promocyjna platformy - już w grudniu odbędzie się Zimowa Wyprzedaż, która może przynieść jeszcze większe obniżki.

Nagrody Steam. Rusza plebiscyt na najlepszą grę dostępną na platformie

Wraz z Jesienną Wyprzedażą Steam na platformie wystartował plebiscyt na najlepsze gry dostępne w sklepie. W tym roku postawiono na 11 różnych kategorii, które nie tylko koronują najbardziej przyciągające uwagę tytuły, ale również są wyrazem uznania dla samych twórców i osób pracujących nad poszczególnymi elementami gier. Nagrody Steam rozdane zostaną w następujących kategoriach:

Najlepsza gra poza domem

Gra roku

Gra VR roku

Owoc miłości

Razem raźniej

Najbardziej innowacyjna rozgrywka

Gra ze znakomitą fabułą

Najlepsza gra, w której jesteś do bani (bez obrazy)

Znakomity styl wizualny

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Usiądź i zrelaksuj się

Nominacje na najlepsze gry Steam można wskazywać na specjalnie przygotowanej stronie lub bezpośrednio na każdej podstronie sklepu z konkretnym tytułem lub we wpisie związanym z wydarzeniem opublikowanym przez twórców gier. Za oddanie swoego głosu można zyskać specjalną odznakę - wraz z możliwością zwiększania jej poziomu z każdym kolejnym głosem. Nominacje przyjmowane są prze kilka najbliższych tygodni. Przed rozpoczęciem zimowej wyprzedaży ujawnionych zostanie 5 najczęściej nominowanych tytułów w każdej kategorii. To wtedy wystartuje głosowanie na najlepszą grę - potrwa ono do 3 stycznia 2023 r.