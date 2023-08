Na wybory z mObywatelem. 15 października możesz wylegitymować się aplikacją

Na najbliższe wybory do Sejmu i Senatu warto się wybrać - to święto demokracji, w którym warto wziąć udział. Do lokali wyborczych nie musicie już brać portfela z plastikowym dowodem osobistym. Wystarczy smartfon i aplikacja mObywatel.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił dziś, że 15 października będzie dniem wyborów parlamentarnych, w którym Polacy będą wybierać reprezentantów do Sejmu i Senatu.

Czynne prawo wyborcze posiadają obywatele naszego kraju, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, które mają pełnię praw publicznych i wpisane są do stałego rejestru wyborców. Mogą też złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub wniosek o dopisanie do spisu wyborców. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, do lokali wyborczych można wybrać się tylko z długopisem i telefonem.

Na wybory z mObywatelem. 15 października możesz wylegitymować się cyfrowym mDowodem

mObywatel w odświeżonej wersji wprowadza przede wszystkim nowy dokument - mDowód, który zrównany jest z tradycyjnym dowodem osobistym. Możemy więc legitymować się nim wszędzie tam, gdzie wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości. Warto jednak pamiętać, że mDowód nie będzie respektowany we wszystkich sytuacjach: składając wniosek o nowy dowód osobisty, przekraczając granicę kraju, załatwiając sprawy w podmiotach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, m.in. w bankach (to będzie możliwe od 1 września br.). Przy załatwieniu innych spraw będzie tak samo ważny, jak plastikowa karta - a to oznacza, że do najbliższych wyborów parlamentarnych też możecie przystąpić legitymując się aplikacją.

Warto tu przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy mObywatel będzie wystarczającym potwierdzeniem naszej tożsamości z okazji wyborów. Pierwszymi wyborami, w której cyfrowy odpowiednik dokumentu - wtedy jeszcze mTożsamość - był respektowany przez komisje wyborcze w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kilka miesięcy później z tego samego sposobu można było skorzystać przy wyborach do Sejmu i Senatu. W tym roku sytuacja się powtarza, tylko, że cyfrowym dokumentem uprawniającym do głosowania będzie mDowód. Niewykluczone też, że będzie można się wylegitymować mPrawem Jazdy dostępnym w aplikacji mObywatel.