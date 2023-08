mObywatel pomoże ratować życie. Na mDowód już oddamy krew

Start nowego mObywatela na pewno nie może zostać zaliczony do udanych. Od samego początku ludzie skarżyli się na problemy z dodaniem dokumentów czy usług. Jednak teraz, kiedy już wszystko wydaje się normalnie działać, nowa aplikacja naprawdę może pokazać na co ją stać. Jednocześnie, podczas jej prezentacji zapowiedziano masę nowych możliwości, m.in. możliwość zastrzeżenia PESELu czy dodanie tymczasowego prawa jazdy. Jednak jednym z najważniejszych udogodnień będzie możliwość dodania tam legitymacji krwiodawcy. Co więcej - pierwsza nowość już zmierza do aplikacji.

Na mDowód można już oddawać krew

Jak poinformował na swoim Twitterze Janusz Cieszyński, centrum krwiodawstwa to kolejne miejsce w którym można wylegitymować się mDowodem i pomóc innym oddając krew. Dzięki temu stale zmniejsza się liczba miejsc, w których potrzeba zabierać ze sobą plastikowy kartonik, a akurat w przypadku tak drogocennego surowca jak krew, która przecież ratuje zdrowie i życie, każde ułatwienie dla krwiodawców jest na wagę złota.

Legitymacja krwiodawcy wciąż jest w planach, aczkolwiek patrząc po reakcji na tę informację, czeka na nią całkiem sporo osób. W końcu dzięki temu również odejdzie konieczność noszenia ze sobą kolejnego dokumentu, czyli legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, a także - pamiętania o tym, by aktualizować swój status. A pamiętajmy, że dzięki temu można chociażby korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, co jest bardzo wygodnym i użytecznym przywilejem.