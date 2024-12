Na nowe informacje o GTA VI nie ma co liczyć. Rockstar milczy i niepokoi fanów

2024 r. to dla GTA VI rok ciszy. Nie mamy żadnego oficjalnego komunikatu od Rockstar Games, nie mamy też żadnych dodatkowych informacji na temat gry, rozgrywki, czy fabuły. Co się dzieje z najbardziej wyczekiwaną produkcją ostatnich 10 lat?

GTA VI to najbardziej wyczekiwana produkcja ostatnich lat. Ubiegłoroczne zapowiedzi nie zdradziły wiele – krótki trailer, jeszcze krótsza notka prasowa i rok milczenia. W sieci sytuacja wygląda inaczej, bo dyskusja o najnowszej produkcji studia Rockstar Games trwa w najlepsze. Wszystko dzięki przeciekom, które pojawiły się jakiś czas temu, oraz plotkom na temat gry – od fabuły po rozgrywkę. Gracze pragną konkretów, a tych wciąż brakuje. Dochodzi nawet do absurdalnych sytuacji, gdzie zniecierpliwieni fani wypatrują znaków w miejscach związanych z GTA i ich twórcami. Te jednak okazują się nietrafione, gdyż żadne z nich nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości. Teraz mamy końcówkę roku, wszyscy liczyli na drugi trailer, jednak go nie ma – i nic nie wskazuje na to, by pojawił się w ostatnich kilkunastu dniach 2024 r. Ten rok zakończymy więc zerowym kontaktem ze strony Rockstar Games, które nabrało wody w usta i nie powiedziało nic na temat swojej najważniejszej produkcji ostatnich lat.

GTA VI z poślizgiem? Premiera może być zagrożona

A to jeszcze nie koniec, gdyż w sieci znów pojawiają się informacje sugerujące, że Rockstar Games może mieć problemy związane z utrzymaniem tempa prac nad nową grą. Jason Schreier z Bloomberga wskazuje, że GTA VI może zaliczyć kilkumiesięczne opóźnienie. Świadczyć ma o tym historia studia i sytuacja związana z poprzednimi tytułami, które również były opóźniane. Schreier zwraca uwagę na Red Dead Redemption 2, które pierwotnie miało zadebiutować w 2017 r., przesunięte zostało dwukrotnie – najpierw na wiosnę 2018, później jesień tego roku, gdzie gra oficjalnie trafiła do sprzedaży 26 października tego roku.

Pierwsze informacje o GTA VI sugerowały, że gra pojawi się w sprzedaży wiosną 2025 r., jednak oficjalna prezentacja gry potwierdziła, że najnowsza produkcja studia Rockstar Games na sklepowych półkach pojawi się jesienią przyszłego roku. I choć kilka miesięcy temu pojawiły się przecieki związane z opóźnieniem, rozwiali je znani dziennikarze oraz szef Take Two, który wielokrotnie zapewniał, że prace idą zgodnie z planem i nie ma powodu do obaw. Czy tak jest w rzeczywistości? Musimy poczekać na konkrety – a te pojawią się dopiero w przyszłym roku.

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.