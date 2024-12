Wiedźmin IV to nie wszystko. The Game Awards zaskoczyło wszystkich!

Nie da się ukryć, że najważniejszym punktem tegorocznej odsłony The Game Awards była prezentacja Wiedźmina IV.

Długo czekaliśmy, by w końcu móc to ogłosić: rozpoczynamy nową wiedźmińską sagę, a jej główną bohaterką jest Ciri! Od początku byliśmy pewni, że w Wiedźminie IV to właśnie jej historię chcemy opowiedzieć. To naturalny krok naprzód — z jej perspektywy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co naprawdę znaczy być wiedźminem w tym brutalnym, mrocznym świecie. Teraz zabieramy was do tego świata za pomocą naszego zwiastuna. To, co w nim zobaczycie, to pierwsza zapowiedź wyzwań, jakie staną przed Ciri w naszej nowej grze.

– mówi Sebastian Kalemba, reżyser gry. Jednak nie samym Wiedźminem gracz żyje. The Game Awards to przede wszystkim nagrody, sprawdźmy więc, kto został wyróżniony w mijającym roku.

The Game Awards 2024 rozdane. Kto zasłużył na najważniejsze wyróżnienie?

Niekwestionowanym liderem zestawienia tegorocznych nagród jest Astro Bot od studia TeamASOBI. To także moja najlepsza gra tego roku. Hit PlayStation 5 zyskał trzy nagrody, w tym za najlepszą grę roku. Pod względem liczby nagród mamy jednak remis – Astro Bot dzieli podium z Balatro. Oto tytuły, które znalazły uznanie w tym roku.

Game of the Year

Astro Bot

Best Game Direction

Astro Bot

Best Narrative

Metaphor: ReFantanzio

Best Art Direction

Metaphor: ReFantazio

Best Score and Music

Final Fantasy VII Rebirth

Best Audio Design

Senua’s Saga: Hellblade 2

Best Performance

Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2

Innovation in Accessibility

Prince of Persia: The Lost Crown

Games for Impact

Neva

Best Ongoing Game

Helldivers 2

Best Community Support

Baldur’s Gate 3

Best Independent Game

Balatro

Best Debut Indie Game

Balatro

Best Mobile Game

Balatro

Best VR/AR Game

Batman: Arkham Shadow

Best Action Game

Black Myth: Wukong

Best Action/Adventure Game

Astro Bot

Best RPG

Metaphor: ReFantazio

Best Fighting Game

Tekken 8

Best Family Game

Astro Bot

Best Sim/Strategy Game

Frostpunk 2

Best Sports/Racing Game

EA Sports FC 25

Best Multiplayer Game

Helldivers 2

Best Adaptation

Fallout

Most Anticipated Game

Grand Theft Auto VI

Content Creator of the Year

CaseOh

Best Esports Game

League of Legends

The Game Awards. Zapowiedzi, zapowiedzi, zapowiedzi.

The Game Awards to nie tylko nagrody rozdawane w kilkunastu kategoriach. To także doskonała okazja do zaprezentowania nowych gier od największych studiów na świecie. O Wiedźminie IV już wspominaliśmy i nie da się ukryć, że to najważniejszy element wydarzenia, które transmitowane było w środku nocy (polskiego czasu). Na scenie zaprezentowano przynajmniej kilka dobrych zwiastunów i opowiedziano więcej o kolejnych kilkunastu grach, które na konsole i komputery PC trafią w przyszłym roku (i w latach kolejnych). Co ciekawego zaprezentowano?

Na The Game Awards pokazano m.in. pierwszy zwiastun Elden Ring Nightreign. To nie kontynuacja hitu studia FromSoftware, a zupełnie nowy tytuł osadzony w tym uniwersum. Gracze będą mieć do czynienia z grą survivalową nastawioną na kooperację do 3 graczy jednocześnie, którzy mierzyć się będą z twardymi przeciwnikami. The Outer Worlds 2 powraca z nowym zwiastunem – trzy lata po pierwszej zapowiedzi. Kontynuacja kosmicznej strzelanki pierwotnie miała być tytułem na wyłączność dla Xbox i PC, jednak wraz z nowymi materiałami potwierdzono, że gra pojawi się też na PS5. Ciekawe zapowiada się również Turok Origins – to powrót do klasyka z 1997 r., w którym gracze strzelają do... dinozaurów. W tym tytule ogromny nacisk położony będzie na tryb kooperacji, choć znajdzie się też coś dla tych, którzy preferują zabawę w pojedynkę.

Wysyp zwiastunów na The Game Awards. Jest na co czekać

The Game Awards przyniosło nam również pierwsze zapowiedzi Okami 2 – sequelu urokliwej i zaskakującej swoimi mechanikami gry z 2006 r., która zachwycała oprawą graficzną, muzyką i rozgrywką. Choć Capcom nie zdradza zbyt wielu szczegółów na temat swojej najnowszej gry, można się spodziewać podobnych efektów, co przy pierwszej części – w końcu za sterami ponownie zasiada Hideki Kamiya. Będąc w klimatach Japonii, na rozdaniu nagród zaprezentowano też trailery do Onimusha Way of the Sword oraz nowy tytuł od Ryu Ga Gotoku – twórców serii Yakuza (znanej obecnie jako Like a Dragon). Project Century (tytuł roboczy) zabierze graczy do Japonii roku 1915 r. I to w sumie tyle, co wiemy na jej temat.

Patrząc jednak na zwiastun, możemy być pewni, że w grze pełno będzie widowiskowych potyczek na ulicach japońskich miast. Ciekawie zapowiada się najnowsza, nienazwana jeszcze produkcja Fumito Uedy – twórcy Ico, Shadow of the Colossus i The Last Guardian. Trailer nie zdradza zbyt wiele, ale znów mamy do czynienia z gigantycznymi, tajemniczymi maszynami/potworami, które z pewnością będą stanowiły ogromne wyzwanie dla głównego bohatera tego tytułu.

Na scenie The Game Awards pokazano również nowe fragmenty z Mafia The Old Country. Gra zadebiutuje w przyszłoroczne wakacje i może być świetnym wyborem dla tych, którzy czekają na GTA VI. To brutalna gangsterska opowieść o podziemnym światku Sycylii z XX wieku. Gracze będą walczyć i przetrwanie w tych trudnych czasach ciesząc się akcją o autentycznym realizmie i bogatej fabule, z których słynie uznana seria. Pokazano też nowy zwiastun Borderlands 4 – produkcji, której nie trzeba specjalnie przedstawiać fanom loot-shooterów. Rzućcie okiem na nowe lokacje, bronie i to, co na przyszły rok szykuje studio Gearbox Software.

Mamy też pierwszą zapowiedź najnowszej produkcji studia Naughty Dog – twórców Uncharted i The Last of Us. Choć o samym Intergalactic: The Heretic Prophet nie wiemy zbyt wiele, krótki zwiastun rzuca nieco więcej światła na to, z czym będziemy mieć do czynienia. Kosmiczna przygoda osadzona tysiące lat w przyszłości z charyzmatyczną bohaterką w roli głównej, która zmuszona jest do walki z gigantycznymi, zmechanizowanymi potworami zamieszkującymi tajemniczą planetę Sempirię.

GTA VI wielkim nieobecnym na TGA. Co się dzieje z tytułem, na który czekają miliony?

Nie da się też ukryć, że największych nieobecnym rozdania nagród The Game Awards było GTA VI. Plotki sugerowały, że Rockstar Games pojawi się na wydarzeniu i przyniesie ze sobą świeżutki zwiastun produkcji, która swoją premierę będzie miała w przyszłym roku. Ostatnie informacje związane z grą pojawiły się ponad rok temu – wraz z pierwszym, i jak dotąd, jedyną zapowiedzią najbardziej wyczekiwanego tytułu ostatniego dziesięciolecia. Tego jednak zabrakło, co daje jasny znak, że rok 2024 r. zakończymy brakiem jakiekolwiek oficjalnej informacji na jego temat. A szkoda, The Game Awards byłoby doskonałym momentem na zaprezentowanie choć krótkiego fragmentu rozgrywki – widać, że studio nie było zainteresowane tego typu działaniami, a gracze muszą się uzbroić w cierpliwość...

Co ciekawe, na The Game Awards zabrakło też jakichkolwiek nowych szczegółów związanych z Death Stranding 2: On the Beach. Choć Hideo Kojima był obecny na ceremonii rozdania nagród, nie powiedział nic na temat swojej najnowszej produkcji.