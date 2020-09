„Mulan” może się podobać ze względu na kostiumy, krajobrazy, muzykę i (częściowo) aktorstwo. W przypadku tego ostatniego największym winowajcą będzie reżyserka Niki Caro, która nie potrafiła wydobyć z tak dobrej obsady prawdziwej iskry, która zaangażowałaby widzów. Yifei Liu (Mulan), Donnie Yen (Komandor Tung), Jet Li (Cesarz), Jason Scott Lee (Bori Khan), Tzi Ma (Zhou) to zestawienie aktorów, które powinno zagwarantować przekonującą i wciągającą przygodę, ale tak niestety nie jest. Zachowanie postaci jest miejscami nienaturalne (by nie powiedzieć sztuczne), nielogiczne i pretensjonalne. Natomiast sceny pojedynków, choć starają się i często są widowiskowe, to nie sposób oprzeć się wrażeniu, że czegoś im brakuje, by wywołały prawdziwe „wow”. Tyczy się to też takich starych wyjadaczy jak Donnie Yen, Jet Li i Jason Scott Lee, których zdolności prawie w ogóle nie widać na ekranie. Na szczęście humor reprezentuje wyższy poziom i z kina wyjdziecie raczej uśmiechnięci.

Blisko 30 filmów zniknie z Netfliksa. Niektóre to niezła niespodzianka – co warto nadrobić?

Nawet historia Mulan mnie szczególnie nie przejęła

Nie tłumaczyłbym tego problemu konwencją, w jakiej miał być nakręcony film, bo są chwile, gdy widać przebłyski czegoś prawdziwego, ale to zdecydowanie za mało. Skupienie na historii Mulan nie pozwoliło wybrzmieć pozostałym postaciom, co nie byłoby kłopotem, gdyby nie fakt, że i jej losy pozostawały mi raczej obojętne, a jednocześnie kompletnie nie wykorzystano potencjału innych bohaterów. Porzucenie fałszywego imienia i wyznanie swojej prawdziwej tożsamości nie było tak patetycznym i przejmującym zwrotem, na jaki liczyłem, przez co jeszcze bardziej zdystansowałem się od Mulan. Wielka szkoda, że jej odpowiedniczka (także wspierana energią chi) w szeregach wroga skończyła jeszcze marniej – budowane przez cały film napięcie zdmuchnięto w ciągu sekundy.