Co zniknie z Netflix?

Będąc zupełnie szczerym przyznam się, że o obecności niektórych tych filmów na Netflix nie miałem do tej pory pojęcia, co tylko pokazuje, że algorytmy i sposób informowania widzów o nowościach nie są zbyt skuteczne. Być może filmy z serii Winnetou nie należą do czołówki i nie należą do dość szerokiego wachlarza lubianych przeze mnie produkcji, ale od zawsze chciałem im dać szansę. Znam oddanego fana serii, który namawiał mnie lata temu, a filmy te nie były tak łatwo dostępne i tylko krążyły pomiędzy osobami w wersji na DVD z kiosku. Od dłuższego czasu były do obejrzenia na Netflix, a teraz są oznaczone do usunięcia z dniem 14 września – jeśli macie ochotę wrócić i zobaczyć western rodem z lat 60. i to w naprawdę wielu wcieleniach, to jest to dobry moment.

Wśród oznaczonych znalazł się także świetny thriller sci-fi (przez niektórych określany mianem horroru) z Johnem Krasinskim i Emily Blunt w rolach głównych. Mowa naturalnie o „Cichym miejscu”, którego sequel zmierza do kin i jak na razie data debiutu została bezterminowo odroczona. Film okazał się sporą niespodzianką i zdecydowanie zalecany jest seans, jeśli jeszcze nie mieliście okazji go oglądać. Świat, w którym jedynym wyjściem jest zachowanie kompletnej ciszy, ponieważ w przeciwnym razie grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony strasznych i dziwnych kreatur, został znakomicie przedstawiony.

Na liście obecne są też „Jane” z 2017 roku, „Prawdziwe męstwo” z Jeffem Bridgesem i Mattem Damonem, a także polski serial „Cztery poziomo”. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Filmy do usunięcia we wrześniu z Netflix:

Shot! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock Strzał! Psycho-duchowa mantra Rocka 2016 09 wrz 2020 Jane Jane 2017 11 wrz 2020 A Quiet Place Ciche miejsce 2018 11 wrz 2020 Eighth Grade Ósma klasa 2018 12 wrz 2020 Puzzle Puzzle 2018 12 wrz 2020 Among Vultures Winnetou w Dolinie Sępów 1964 14 wrz 2020 The Valley of Death Winnetou w Dolinie Śmierci 1968 14 wrz 2020 Winnetou and Old Firehand Winnetou i Old Firehand 1966 14 wrz 2020 Winnetou and the Crossbreed Winnetou i Apanaczi 1966 14 wrz 2020 Winnetou: The Red Gentleman Winnetou II: Ostatni renegaci 1964 14 wrz 2020 The Oil Prince Winnetou i król nafty 1965 14 wrz 2020 Winnetou: The Last Shot Winnetou III: Ostatnia walka 1965 14 wrz 2020 Old Surehand Winnetou i Old Surehand 1965 14 wrz 2020 Natural Born Pranksters Natural Born Pranksters 2016 14 wrz 2020 Winnetou Winnetou: Złoto Apaczów 1963 14 wrz 2020 Rumble Rumble 2016 14 wrz 2020 Clueless Słodkie zmartwienia 1995 14 wrz 2020 True Grit Prawdziwe męstwo 2010 14 wrz 2020 Ferris Bueller’s Day Off Wolny dzień Ferrisa Buellera 1986 14 wrz 2020 The Treasure of the Silver Lake Winnetou: Skarb w Srebrnym Jeziorze 1962 14 wrz 2020 Old Shatterhand Winnetou i Old Shatterhand 1964 14 wrz 2020 Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made 2015 15 wrz 2020 Cztery poziomo Cztery poziomo 2007 18 wrz 2020 Wynonna Earp Wynonna Earp 2016 30 wrz 2020 Mr Toti Pan Toti 2014 30.wrz.20

Źródło: Upflix.pl