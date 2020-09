Zwiastun „Diuny” zapowiada przepiękne widowisko w nowym wydaniu!

Warner Bros. opublikował pierwszy zwiastun filmu „Diuna”, który bazuje na książce Franka Herberta z 1965 roku. Ta doczekała się kilku adaptacji – filmu z 1984 roku oraz późniejszych seriali. Na ten rok zaplanowano film w reżyserii Denisa Villeneuveza, który ma w swoim dorobku tak imponujące widowiska jak „Blade Runner 2049”, „Sicario” czy „Nowy początek”. Można więc śmiało oczekiwać po nim przepięknych, majestatycznych i dopracowanych ujęć, a te znakomicie wpisują się w charakterystykę „Diuny”.

Obsada filmu „Diuna”

DUNE TRAILER. DUNE CAST. SEE IT HERE FIRST. TOMORROW. pic.twitter.com/SSdeNUBMX4 — Twitter Movies (@TwitterMovies) September 8, 2020

W produkcji nie zabrakło znanych twarzy/nazwisk, gdyż w „Diunie” wystąpią Timothée Chalamet jako młody książę Paul Atreides, Rebecca Ferguson jako Lady Jessica Atreides, Oscar Issac jako Duke Leto Atreides, Stephen Mckinley Henderson jako Thufir Hawat. Ponadto obsadę uzupełniają: Josh Brolin jako Gurney Halleck, Jjakoon Momoa jako Duncan Idaho, Zendaya jako Chani, Stellan Skarsgard jako Baron Vladimir, Sharon Duncan-Brewster jako Dr. Liet Kynes, Dave Bautista jako Glossu Rabban, Charlotte Rampling jako Bene Gesserit, and Javier Bardem jako Stilgar.

Zwiastun i data premiery „Diuna”

Zgodnie z oczekiwaniami Warner Bros. pokazało zwiastun filmu i zapowiedziało, że film zadebiutuje 18 grudnia 2020. Muzykę do filmu skomponował Hans Zimmer, który tym razem nie współpracował z Christopherem Nolanem nad ścieżką do najnowszego filmu reżysera „TENET”. Już w zapowiedziach efekty pracy Zimmera brzmią imponująco, dlatego jestem ogromnie ciekaw, co przygotował wewnątrz filmu – nabrałem jeszcze większej ochoty na seans.