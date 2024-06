Handheldy wróciły do łask — i MSI również z tego skorzystało

Handheldy przechodzą swój renesans. Sukces Nintendo Switch to jedno, ale „przenośne PC” od premiery Steam Decka zalewają rynek. Po propozycji Valve na rynku pojawił się ASUS ROG Ally, za chwilę mieliśmy premierę Logitech G Cloud (który chociaż jest całkowicie oparty na chmurze, to nie pojawił się w tym czasie przypadkowo), Sony postanowiło spróbować swoich sił z PlayStation Portal, a w końcu do gry weszło również Lenovo ze swoim Legion Go. Na koniec do tej imprezy dołączyło MSI, które pokazało swoje Claw.

fot. Kamil Świtalski

Świetne na papierze, nieco gorsze w praktyce

Jak informowałem w marcu tego roku, w okolicach premiery urządzenia na naszym rynku, MSI Claw to pierwszy przenośny handheld wyposażony w architekturę Meteor Lake. W specyfikacji znajdziemy informacje, że najwyższym modelem procesora będzie Intel Core Ultra 7 155H, co zapewni wysoką wydajność w każdym tytule. Za grafikę odpowiada wbudowany moduł Intel Arc. Urządzenie ma również 16 GB pamięci RAM LPDDR 5 oraz 7-calowy ekran o rozdzielczości FHD, odświeżaniu 120 Hz i jasności 500 nitów. Bateria o pojemności 53 Wh umożliwia około 2 godziny grania przy pełnym obciążeniu, a ładujemy ją przy pomocy szybkiej ładowarki o mocy 65 W. Całość działa na systemie Windows 11, podobnie jak inne konsole tego typu.

Źródło: MSI

MSI Claw prezentowało się więc naprawdę świetnie, jednak w praktyce urządzenie sprawdziło się nieco gorzej. Ja co prawda nie miałem okazji sam sprawdzić tego, jak MSI Claw się sprawdza, ale recenzje były głównie negatywnie i niestety MSI nie weszło na rynek przenośnych PC z oczekiwaną gracją. Firma jednak nie spoczywa na laurach, tylko chce jak najszybciej naprawić wszystkie niedociągnięcia. Podczas trwających właśnie w Tajwanie targów Computex MSI pokazało następcę Claw.

MSI Claw 8 AI+ to nowa wersja handhelda

Jak donosi Jacob Roach z Digital Trends, MSI Claw 8 AI+ to całkowicie przeprojektowany sprzęt, który obejmuje jeden z nowych procesorów Intel Lunar Lake, chociaż nie ma jeszcze informacji, jaki to dokładnie chip. Do tego nowa wersja przenośnego PC zaoferuje do 32 GB pamięci RAM LPDDR5x przy prędkości 8,5 Gb/s, a także dysk SSD o pojemności 1 TB. MSI do tego zaznacza, że korzysta z dysku SSD M.2 2280.

MSI Claw w tym wydaniu, z procesorem Intel Core Ultra 7 155H zostało wycenione na 3899 zł, za to wersja z CPU Intel Core Ultra 5 135H kosztuje 3499 zł. Do tego do sprzedaży trafiło sporo akcesoriów, takich jak podróżne etui z przegródkami do przechowywania kabli i kart microSD oraz z funkcją przenośnej podstawki, szkło hartowane czy też smycz i brelok do kluczy w kształcie łapy smoka zakończonej pazurami.

Źródło: MSI

Nowy Claw został również wzbogacony o dwa porty Thunderbolt na górze urządzenia. MSI zdecydowało się również przeprojektować triggery i ogólnie i cały design. To też pozwoliło na zastosowanie większego, 8-calowego ekranu, ale to nadal panel 1080p z częstotliwością 120 Hz. Bateria również zaliczyła ulepszenie — teraz to 80 Wh zamiast 53.

Zobaczymy jak finalnie to wypadnie, wiele zależy również od samej ceny, ale wygląda na to, że MSI ma spory potencjał na to, żeby sporo na tym rynku jeszcze namieszać. Co sądzicie o MSI Claw 8 AI+?

fot. Kamil Świtalski

Źródło: Digital Trends

Grafika wyróżniająca: MSI