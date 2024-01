Masz ten smartfon? Zobacz, czy dostaniesz nowego Androida

Dzisiejsi producenci prześcigają się w tym, ile kolejnych wersji Androida mogą zaoferować. Samsung, Google, Oppo czy Xiaomi oferują już dziś dłuższe wsparcie niż wynosi przeciętne rynkowe życie smartfona u pierwszego właściciela, co jest świetną informacją dla osób, które kupują urządzenia z rynku wtórnego.

Jednak nie wszystkie firmy oferują tak dużo wersji Androida. Na rynku znajdziemy wiele mniejszych marek (szczególnie tańszych), u których wsparcie wciąż kończy się na jednej wersji systemu, a niektóre smartfony nigdy nie zobaczą innego systemu operacyjnego. Są też firmy u których wsparcie wciąż obejmuje maks 2-3 lata.

Taką firmą jest Motorola, która świetnie rozwija się w ostatnich latach, ale długość wsparcia jest wciąż piętą achillesową marki. Świetnym przykładem jest tu aktualizacja do Androida 14.

Które telefony marki Motorola otrzymają aktualizacje?

Motorola udostępniła w sieci informacje o tym, które telefony zostaną zaktualizowane do Androida 14. Oto kompletna lista:

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40

Motorola Razr+ 2023

Motorola Razr 2023

Motorola Razr 2022

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2023

Motorola Edge+ 2022

Motorola Edge 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Moto G 5G 2023

Moto G Stylus 5G 2023

Moto G Stylus 2023

Moto G Power 5G 2023

Moto G84 5G

Moto G54

Moto G73 5G

Moto G53 5G

Moto G23

Moto G14

Motorola Lenovo ThinkPhone

Patrząc na tę listę, można zauważyć dwie główne rzeczy. Po pierwsze - brak tu szeregu urządzeń, jak chociażby telefonów z serii Moto Edge 20. Sam pamiętam, jak testowałem Edge 20 Pro i byłem z tego telefonu bardzo zadowolony. Nie miałbym problemu, żeby polecić go nawet dziś każdemu, szczególnie ze względu na świetne aparaty i ekran (144 Hz w 2021 roku to było coś). Tym bardziej, że telefon można wyrwać już za około 2000 zł. Szkoda tylko, że od startu otrzymujemy smartfon "porzucony" przez producenta.

Drugą kwestią jest timing. Mamy końcówkę stycznia, natomiast lista nie podaje, kiedy użytkownicy mogą spodziewać się aktualizacji. A uwierzcie mi, że gdyby w tym temacie było się czym pochwalić, to producent na pewno by to zrobił. To oznacza, że użytkownicy (szczególnie tańszych modeli) raczej nie mają co liczyć na szybki update. To kolejna kwestia z którą Motorola musi się zmierzyć, ponieważ duża część producentów stara się walczyć z tym, że aktualizacje trafiają na ich telefony z bardzo dużym opóźnieniem. Dla przykładu - OnePlus chwalił się, że ich urządzenia dostaną nowego Androida praktycznie równo z jego premierą.

Mam więc nadzieję, że Motorola dokona w tym temacie zmiany i dogoni czołówkę, w której jest już w prawie każdym aspekcie.