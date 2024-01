Jak przenieść numer do Play?

Wybór odpowiedniego operatora sieci komórkowej to istotny element codziennej rzeczywistości. Choć bardzo często bazujemy na przyzwyczajeniach, zdarza się, że decydujemy się na rozwiązanie umowy z jedną firmą i przetestowanie usług innej. W tym artykule skupimy się na sieci Play. Jak wygląda proces przenoszenia się do nich z innego telekomu? Sprawdzamy.

Zastanawiasz się, jak przenieść swój numer telefoniczny do sieci Play? Czy wiąże się to z wypełnianiem wielu dokumentów? Dodatkowymi opłatami? Długim czasem oczekiwania. Raczej nie. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania, które mogą Cię nurtować.

Przenoszenie numeru do Play – 3 opcje do wyboru

Dla klientów wybierających ofertę abonamentową w Play proces przeniesienia numeru może trwać maksymalnie do 6 miesięcy. Klienci otrzymają SMS z dokładną datą przeniesienia, a do tego czasu mogą korzystać z tymczasowego numeru oraz pakietu startowego za 0 zł. Obejmuje on ofertę NO LIMIT (nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i Internet bez limitu danych), numer tymczasowy oraz kartę SIM. Po przeniesieniu numeru można kontynuować korzystanie z wybranej oferty na tej samej karcie SIM.

Dla klientów preferujących ofertę Mix w Play również istnieje możliwość przeniesienia numeru. Tu również przenoszenie może potrwać do 6 miesięcy. Różnice w liczbie obowiązkowych doładowań zależą od czasu, jaki upłynie do momentu przeniesienia numeru. W przypadku krótszego okresu oczekiwania liczba obowiązkowych doładowań będzie niższa.

Przenoszenie numeru do Play – oferta na kartę

Klienci korzystający z ofert na kartę u innych operatorów mogą przenieść swój numer do Play nawet w jeden dzień od podpisania umowy. Jest to najszybsza opcja transferu.

Jak przenieść numer telefonu do Playa?

Przeniesienie numeru do sieci Play to proces, który można zrealizować na kilka różnych sposobów. Oto 4 dostępne metody, które możesz wybrać:

Formularz – przeniesienie numeru za pomocą formularza online to jedna z najłatwiejszych opcji. Wystarczy odwiedzić oficjalną stronę internetową Play, wybrać interesującą ofertę, wypełnić formularz i złożyć zamówienie. Ważne jest podanie aktywnego numeru, który chcesz przenieść. Po wypełnieniu formalności, umowa, telefon i karta SIM zostaną dostarczone kurierem.

O czym warto wiedzieć przy przenoszeniu numeru do PLAY?

Proces przenoszenia numeru można monitorować na specjalnie przygotowanej do tego celu stronie . Jest ona dostępna tutaj. Operator informuje o zmianach również za pomocą SMS-ów i wiadomości e-mail. Aby przenieść numer, wystarczy mieć przy sobie ważny dowód osobisty, aby zrealizować ten krok. Podczas wypełniania wniosku o przeniesienie numeru do sieci Play, operator zweryfikuje kilka kluczowych danych. Są to między innymi numer telefonu, dane osobowe z dowodu oraz informacje o koncie u obecnego operatora.