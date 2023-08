OnePlus ściga się z Samsungiem. Pierwszy dostarczy Androida?

OnePlus zadeklarował, że jego Oxygen 14 oparty o Androida 14 będzie dostępny już we wrześniu. Użytkownicy mają na co czekać.

Kiedy obserwujemy konferencję Apple oraz Google dotyczącą nowego systemu możemy zauważyć gigantyczną dysproporcję, jeżeli chodzi o ilczbę widzów online. Dlaczego użytkownicy dużo większą wagę przykładają do tego, co mówi Apple? Cóż, jednym z powodów może być prosty fakt, że w przypadku Apple nowy system zostaje przekazany wszystkim, którzy mogą go dostać w momencie premiery.

Tymczasem u Google wszystko zależy od producentów samych telefonów, a do tej pory ci ani nie chcieli dawać aktualizacji zbyt wielu urządzeniom, ani też - nie chcieli jej dawać zbyt szybko, a aktualizacja w okolicach lutego-marca nie była niczym nowym. To jednak się zmienia. Niektóre firmy dają dziś 4 (a nawet 5) lat wsparcia nowymi wersjami systemu. Teraz przyszła też pora na drugą część, czyli to, jak szybko mamy dostać aktualizację.

Oneplus stawia na szybko. Nowy Android 14 na smartfonach już 25 września

OnePlus ogłosił dziś, że najnowsza wersja systemu operacyjnego marki – OxygenOS 14, zadebiutuje na świecie 25 września bieżącego roku. OxygenOS 14 będzie jednym z pierwszych systemów operacyjnych opartych na Androidzie 14 i wprowadzi szereg funkcji mających na celu zapewnienie jeszcze lepszych wrażeń wszystkim jego użytkownikom.

Oznacza to, że OnePlus będzie jedną z firm, która wdroży nowego Androida najszybciej, prawdopodobnie wyprzedzając tym samym prawdopodobnie nawet Samsunga, który przecież znany jest z tego, że oferuje aktualizacje do Androida jako jeden z pierwszych poza Google. Niestety, OnePlus nie podaje, które telefony nowy system jako pierwsze, a także - kiedy dokładnie nastąpi aktualizacja. Dobrze jest jednak widzieć, że kolejna marka staje do wyścigu o aktualizacje.

Źródło