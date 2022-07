Motorola wycofa się z modelu razr? Skąd wzięło się zamieszanie?

Zacznijmy od tego, co jest w tej chwili pewne. Motorola oficjalnie zapowiedziała dziś premierę dwóch telefonów w Chinach. Odbędzie się ona 2 sierpnia.

W Chinach będą dwa smartfony

Głównym bohaterem eventu będzie model Edge X30 Pro który w Europie ma się pojawić pod nazwą Edge 30 Ultra. Nie wiadomo jeszcze oficjalnie kiedy to nastąpi, osobiście obstawiam początek września. Bardzo możliwe, że smartfon będzie miał również swoją mniejszą wersję, tak jak jest w przypadku innych flagowców np. Xiaomi 12 i 12 Pro czy Samsungów Galaxy S22 i S22+. Tutaj przeczytasz nasze porównanie mniejszych wersji.

Xiaomi 12 i Samsung Galaxy S22

Tym co ma wyróżniać moto Edge 30 Ultra jest aż 200 MP obiektyw główny. Firma pochwaliła się ostatnio zdjęciem wykonanym smartfonem, pisał o tym Krzysztof Rojek. Na pewno marketingowo 200 MP będzie się sprzedawać świetnie, ale pytanie, czy oprogramowanie będzie potrafiło wykorzystać niewątpliwie olbrzymie możliwości sensora. Bo to właśnie to w telefonach jest ważniejsze niż ilość MP.

Drugim urządzeniem pokazanym na grafice zapowiadającą chińską premierę jest moto razr 2022. O smartfonie sporo już wiadomo, pisaliśmy o nim w tym artykule.

A w Europie?

Jednak w sieci pojawiły się dziś doniesienia o tym, jakoby motorola miała problemy z urządzeniem i w ogóle chciała zrezygnować z jego premiery. Napisał o tym m.in. portal GSMarena. Nie wiadomo jednak jakie miałyby być powody wycofania się firmy z prezentacji tego modelu.

Biorąc pod uwagę oficjalną informację o chińskim debiucie obu urządzeń, osobiście zakładam jeszcze inny scenariusz. Tam dostępne będą oba smartfony, a w Europie – jedno, czyli moto Edge 30 Ultra. Przynajmniej na razie. I to byłoby dość logiczne rozwiązanie, Chiny są bowiem lepszym rynkiem jeżeli chodzi o popularność składanych telefonów. A w Europie niedługo zadebiutuje Samsung Galaxy Z Flip 4. I być może motorola nie chce iść na czołowe zderzenie z liderem rynku a woli skupić się na „zwykłych” flagowcach. I spokojnie oceni, czy opłaca jej się sprzedawać razr 2022 na Starym Kontynencie.