Czy jednak warto kupić Mortal Kombat 11 Ultimate Edition?

Grę w wersji na PS5 da się kupić w pudełku za około 200-215 złotych i z jednej strony nie jest to mało, z drugiej zdecydowanie mniej niż kosztują gry dedykowane nowej konsoli Sony. Jednocześnie mamy tu wszystkie DLC i paczki ze skórkami, co gdyby liczyć wszystko oddzielnie też swoje kosztuje. Jeśli nie graliście w MK11, będzie to zdecydowanie najlepsza odsłona i najlepsze doświadczenie z najnowszą odsłoną popularnej serii bijatyk. Ale co jeśli macie już grę na PS4, w dodatku z DLC-kami? Nie, bo posiadacze wersji na PS4 i Xbox One otrzymali darmową aktualizację do nowych konsol, która wprowadza wymienione wyżej zmiany. Szkoda jednak patrzeć, ile dobrych i bardzo dobrych gier zyskuje tylko dlatego, że konsole stały się mocniejsze – a to oczywiście ponownie daje do zrozumienia jakim „kagańcem” dla producentów były PlayStation 4 i Xbox One.