Recenzja Mortal Kombat 11: Aftermath. Obrzydliwy skok na kasę fanów Mortala

Muszę przyznać, że podoba mi się to, co aktualnie dzieje się w branży gier. Twórcy coraz częściej stawiają na długi okres wsparcia dla swoich produktów. Zamiast torpedować nas kolejnymi odsłonami swoich gier co 1,5 roku serwują rozbudowane DLC, roczne season-passy i cały czas dodają nowe treści. Często, jak np. w przypadku Civilization VI, nowe DLC idą w parze z bezpłatnymi aktualizacjami serwowanymi wszystkim użytkownikom. Rozwiązanie tego typu od lat stosuje zresztą Paradox Interactive w Europie Universalis i pokrewnych tytułach (choć tam liczba dodatków w pewnym momencie zaczęła przyprawiać o ból głowy, co też wywołało niezadowolenie wśród graczy).

Oczywiście nie jest to strategia idealna. Odgrzewanie w kółko tego samego kotleta nie jest fajne. Ale jeżeli do kotleta dodajemy nowe przyprawy, zalewamy go jakimś fajnym sosem i podajemy w akompaniamencie świeżych warzyw, takie danie potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć.

Czy jednak nowy dodatek do Mortal Kombat 11 wpisuje się w ten obraz?

Podróży w czasie ciąg dalszy…

Historia opowiedziana w Aftermath to bezpośredni ciąg dalszy wydarzeń z podstawowej wersji Mortal Kombat 11. Liu Kang pokonał Kronikę, w międzyczasie otrzymując moce od Raidena i stając się bogiem ognia. Chce zatem odbudować czas i stworzyć go w idealny sposób – taki, który raz na zawsze położy kres walkom między światami.