Epic Games udostępnia nową aplikację mobilną. RealityCapture ma umożliwić skanowanie wszystkiego, co nas otacza i tworzenie modeli 3D. Trafią one do stale rosnącej biblioteki cyfrowych przedmiotów udostępnianych m.in. twórcom gier wideo.

Epic Games to nie tylko Fortnite i sklep z grami. To przede wszystkim z jeden największych graczy na rynku silników graficznych. Po Unreal Engine sięgają studia z całego świata chcące stworzyć swoją własnej wizję wirtualnego świata, w którym gracze spędzają nieraz dziesiątki, a nawet setki godzin. Epic Games angażuje się też społecznie, co pokazało w ostatnich tygodniach. Cały dochód z Fortnite z okresu od 20 marca 2022 do 3 kwietnia 2022 zostanie przeznaczy na pomoc humanitarną dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. W zaledwie kilkanaście dni udało się uzbierać 144 milionów dolarów.

Epic Games lubi także inwestować. W zeszłym miesiącu twórcy Fortnite przejęli Bandcamp - platformę muzyczną dla niezależnych twórców. W zeszłym roku Epic zakupił Capturing Reality - firmę, która stworzyła rozbudowane narzędzie do skanowania rzeczywistych obiektów i przenoszenia ich do cyfrowego świata. I choć pierwotnie miało być częścią ekosystemu Unreal Engine, tak teraz zostaje udostępnione szerokiej publiczności w postaci aplikacji mobilnej RealityCapture.

RealityCapture na materiałach prasowych i na zamieszczonym powyżej wideo wydaje się proste w obsłudze. Wystarczy aparat w telefonie, seria zdjęć, kilka minut przetwarzania i gotowe. Uzyskany w ten sposób obiekt 3D może być wykorzystywany do różnych celów. Być może nawet jako element dekoracyjny w przyszłych grach wideo. Fotel, sofa, lampa, szafka, kubki - cokolwiek nie zeskanujemy, ma być to wiernie (na miarę obecnych możliwości) przeniesione do świata cyfrowego.

RealityCapture zeskanuje nasz świat do wersji 3D. Wystarczyć ma aparat w telefonie

Skanowanie do 3D świata za pomocą technologii AR to przyszłość tworzenia wirtualnych treści. Przez lata było to tylko marzenie, które wielu z nas miało. Dziś jest to marzenie, które możemy zacząć realizować

- mówi Martin Bujnak, współzałożyciel Capturing Reality

Niestety, testy mają to do siebie, że nie zawsze działają. Po problemach z logowaniem do konta Epic Games, napotkałem na kolejne - aplikacja nie łączyła się z serwerami, co uniemożliwiało przeprowadzenie jakiegokolwiek skanu. A gdy mi się już udało, a przynajmniej wydawało mi się, że jest w porządku - nie widziałem ani zeskanowanego przedmiotu. Nie miałem możliwości przesłania projektu do Sketchfab. To platforma do modelowania 3D, która oferuje również możliwość publikowania, udostępniania, sprzedawania powstałych renderów. Będę się przyglądał aplikacji RealityCapture i jej dalszemu rozwojowi. Testy beta za pośrednictwem TestFlight na iOS mają to do siebie, że nie wszystkie funkcje działają od razu. Jeśli chcecie sprawdzić jej działanie u siebie - spróbujcie swoich sił. Epic Games informuje o dostępności 10 tys. miejsc dla testerów (górny limit TestFlight) i zachęca do sprawdzenia aplikacji i dzieleniem się swoimi wrażeniami, uwagami oraz zgłaszania błędów. Więcej informacji na temat testów znajdziecie na stronie internetowej projektu RealityScan.

RealityCapture ma szansę zawojować na rynku, o ile Epic Games potraktuje to narzędzie poważnie i znajdzie wśród użytkowników iPhone'ów zainteresowanie. W przygotowaniu jest też wersja aplikacji na smartfony z Androidem. Rozszerzenie testów beta planowane jest jeszcze na tę wiosnę. Pełne uruchomienie narzędzia do skanowania obiektów i tworzenia modeli 3D planowane jest na dalszą część roku.