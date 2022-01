Epic Games podsumował rok, rozdał 765 mln darmowych gier

Darmowe gry napędzają Epic Game Store

Epic Game Store zanotował kolejny świetny rok zwiększają swoją bazę użytkowników, głównie za sprawą darmowych gier. W sumie sam sklep ma już ponad 194 mln użytkowników (albo kont użytkowników ;-)), o 34 mln więcej niż na koniec 2020 roku. Rekord dzienny aktywnych użytkowników to 31,1 mln, a w jednym czasie w gry grało nawet 13,2 mln użytkowników. Przez cały grudzień do sklepu zalogowało się ponad 62 mln osób, o 11% więcej niż w 2020 roku. Dla porównania rekord Steama pod względem liczby jednocześnie zalogowanych graczy to blisko 28 mln, więc Epicowi jeszcze trochę do tej skali działalności brakuje.

W sklepie dostępne jest obecnie 917 różnych tytułów, blisko dwa razy więcej niż na koniec 2020 roku, więc widać tutaj spory postęp. Gracze wydali przez cały rok ponad 840 mln USD na gry (20% więcej niż w 2020 roku), ale większość z tej kwoty dotyczyła gier własnych Epic (pewnie głównie dodatków do Fortnite'a). Na gry firm trzecich wydano 300 mln USD, czyli nieco ponad 1/3 całej kwoty. Nie ma wątpliwości, że tym co napędza Epic Game Store są darmowe gry. W 2021 roku rozdano 89 różnych tytułów, które zostały zapisane na kontach graczy ponad 765 mln razy. Szczegółowych statystyk niestety nie mamy, ale patrząc na informacje z lat poprzednich, Epic musiał całkiem sporo wydać za możliwość udostępnienia tych wszystkich tytułów za darmo. Ich rynkowa wartość to 2120 USD.

Co ciekawe tylko podczas grudniowej akcji, kiedy to codziennie dostępna była inna darmowa gra, z promocji skorzystało ponad 31 mln graczy, którzy dodali do swoich kont gry ponad 159 mln razy. Skala "rozdawnictwa" jest więc bardzo duża i ciekawe jak długo jeszcze Epic zamierza do tego biznesu dokładać. Nikt raczej nie powinien jednak na to narzekać ;-). Wśród najpopularniejszych gier sprzedawanych przez Epic Game Store w 2021 roku były remake Final Fantasy VII, Hitman III, Grand Theft Auto 5 oraz Far Cry 6. Pełna lista top 10 znajduje się na obrazku poniżej.

źródło: Epic