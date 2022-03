Ukrainie zdecydowało się pomóc wiele firm. Która jednak zdecydowała się na największy gest? Odpowiedź może zaskakiwać. Nie jest to ani Apple, ani Amazon, Google czy Samsung, a… Epic Games. Wszystko dzięki Fortnite.

W zeszłą niedzielę Epic Games oficjalnie poinformowało, że cały dochód z Fortnite z okresu od 20 marca 2022 do 3 kwietnia 2022 zostanie przeznaczy na pomoc humanitarną dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

Jedna z największych gier wideo w historii po zaledwie tygodniu, co jest dopiero połową wyznaczonego czasu, uzbierała zawrotną kwotę ponad 70 milionów dolarów. W najnowszym wpisie na blogu Epic wyjaśnia, że nie będzie czekać do końca, a zamiast tego zobowiązuje się do rozdysponowania wszelkich zebranych środków w ciągu najbliższych dni.

Jak wygląda pomoc od innych firm? Meta, do której należy między innymi Facebook, Instagram i WhatsApp, przekazała 15 milionów dolarów. Amazon postanowił pomóc Ukrainie przelewając 10 milionów dolarów, a Samsung podarował około 6 milionów dolarów. Należy w tym miejscu wspomnieć również o SpaceX, które uruchomiło Starlinka na terenie Ukrainy.

Epic przy ogłoszeniu o swojej inicjatywie poinformowało również, że Xbox dołączył do tej akcji i przeznacza osiągnięte w tym czasie wpływy netto z Fortnite na ten sam cel, co zagwarantuje pomoc jeszcze większej liczbie osób z Ukrainy.

Cała suma niewątpliwie przekroczy barierę 100 milionów dolarów - o ile już tego nie zrobiła. Chociaż o Fortnite i Epic Games można mieć różne zdanie, to należy przyznać, że wykazali się wspaniałą inicjatywą - i chociaż sam w Fortnite’a nie gram od dobrych 3 lat, to zdecydowałem się na zakup karnetu bojowego w najnowszym sezonie.