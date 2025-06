mObywatel z ważnym komunikatem. Nie ignoruj go

mObywatel wysyła powiadomienia do posiadaczy mDowodu, z których wynika, że wkrótce ważność straci jego certyfikat. Co zrobić, by dalej móc posługiwać się tym cyfrowym dokumentem?

mObywatel w wersji 2.0 zadebiutował w lipcu 2023 r. Odświeżona aplikacja, nowe możliwości i serwis internetowy z poziomu przeglądarki z dostępem do spraw urzędowych. Największa zmiana? mDowód – cyfrowy dokument tożsamości, który w wielu przypadkach zastępuje tradycyjny dowód osobisty i służy do potwierdzania naszej tożsamości. W aplikacji znajdziemy mPrawo Jazdy, także tymczasowe, które aktywowane jest w momencie zdania egzaminu państwowego oraz szereg innych dokumentów ułatwiających nam realizowanie codziennych spraw. mObywatel rośnie i wprowadza nowe funkcje co kilka miesięcy – o czym piszemy regularnie. Nie można też zapominać o jednej z najpopularniejszych funkcji – Zastrzeż PESEL – z której korzysta już ponad 6 mln użytkowników mObywatela.

Usługa zobowiązuje firmy i instytucje finansowe do sprawdzania statusu PESEL – jeśli jest zastrzeżony, nie można podpisywać np. umów kredytowych, czy zaciągać pożyczek. Teraz, dwa lata po uruchomieniu nowej wersji mObywatela i oddaniu w ręce użytkowników cyfrowego dowodu tożsamości mDowód, aplikacja wysyła powiadomienia, z których wynika, że dostęp do mDowodu może zostać zablokowany. Wynika to z faktu wygasającego niebawem certyfikatu mDowodu (dla osób, które korzystają z niego od lipca 2023 r.). Jak go przedłużyć?

Certyfikat mDowodu traci ważność. Jak go przedłużyć?

To nie pierwsza tego typu sytuacja, w której mObywatel przypomina o wygasającym certyfikacie. Takie samo powiadomienie zostało masowo wysłane rok temu, jednak sytuacja wtedy była zupełnie inna. Komunikacja ze strony twórców aplikacji była bardzo ograniczona i użytkownicy nie wiedzieli, jak odświeżyć certyfikat. mObywatel nie podpowiadał, w jaki sposób można uzyskać nowy lub przedłużyć obecny. Aktualizacja danych w ustawieniach mDowodu nie pomaga i trzeba się było sporo naszukać, by dotrzeć do opcji związanej z przedłużeniem dostępu do mDowodu. Chodzi tu o zakładkę Wydane certyfikaty, którą można odnaleźć w dziale Więcej, w sekcji Ustawienia.

Wyświetlany w niej Certyfikat mDowodu, choć zaznaczony jest jako "Ważny", wygasał za kilkanaście dni. By uzyskać nowy, należało przejść do szczegółów certyfikatu i wybrać opcję "Unieważnij certyfikat". Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu mobilnym, można było ponownie aktywować mDowód, co równoznaczne było z wysłaniem wniosku o nowy certyfikat. Skomplikowane? Na tyle, że twórcy aplikacji na szybko wprowadzili zmiany, które miały ułatwić ten proces. Udostępniono aktualizację wprowadzającą przycisk „uzyskaj nowy”, który pozwalał na szybsze odnowienie certyfikatu nie martwiąc się potencjalnym zablokowaniem dostępu do mDowodu.

Obecnie jest to jeszcze prostsze. Z treści powiadomienia, które wysyła mObywatel, dowiadujemy się, że teraz wystarczy uruchomić aplikację, by ta automatycznie zaktualizowała certyfikat mDowodu o kolejny rok. Nie trzeba więc szukać i sprawdzać jego ważności i ręcznie go przedłużać lub martwić się zbliżającym terminem jego wygaśnięcia. Dla spokoju warto jednak zajrzeć do wspomnianej wyżej sekcji Więcej w Ustawieniach aplikacji i sprawdzić, czy rzeczywiście certyfikat wkrótce wygasa i czy został automatycznie przedłużony.