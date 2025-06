Już ponad 6 milionów Polaków dba o swoje bezpieczeństwo. Zrobisz to w mObywatelu

W styczniu zeszłego roku roku informowaliśmy, że już ponad 1,2 miliona Polaków skorzystało z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. W lutym było już ponad 2 mln obywateli, którzy skorzystali z tej opcji – mimo, że nie miała ona większej mocy prawnej. Dopiero od połowy 2024 r. weszły w życie przepisy, które nakładały m.in. na banki obowiązek sprawdzania statusu PESEL przed podpisaniem umowy pożyczki, czy kredytu. Miało to miejsce niemal równy rok temu. Ministerstwo Cyfryzacji aktualizuje liczby użytkowników mObywatela, którzy zdecydowali się na zwiększenie swojego bezpieczeństwa.

Od początku bieżącego roku użytkowników "Zastrzeż PESEL” przybyło kolejny milion użytkowników, co świadczy o rosnącej świadomości Polaków w zakresie ochrony prywatnych danych. Usługa stanowi skuteczny środek zapobiegający kradzieży tożsamości oraz różnego rodzaju wyłudzeniom. Taka forma zabezpieczenia bezpośrednio przekłada się na większe bezpieczeństwo i spokój ducha każdego z nas.

Już ponad 6,5 miliona osób zdecydowało się na zastrzeżenie numeru PESEL. Dzięki temu ograniczamy ryzyko, że przestępcy posłużą się naszymi danymi na przykład do wyłudzenia kredytu. Co ważne, można to zrobić szybko i łatwo w aplikacji mObywatel. Zastrzeżenie numeru PESEL zajmuje tylko kilka chwil, a może nas skutecznie ochronić przed skutkami kradzieży danych osobowych. Zachęcam do tego każdego.