Zmieniałeś miejsce głosowania w mObywatel? Pilny komunikat ministerstwa

Jeśli podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich wyjeżdżaliście poza miejsce zameldowania i zmienialiście w związku z tym miejsce głosowania, które widnieje na Waszym koncie w aplikacji mObywatel, musicie jeszcze raz to zrobić.

Oczywiście pod warunkiem, że wróciliście już z tego wyjazdu i podczas II tury będziecie w swoim stałym miejscu zamieszkania.

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski:

Druga tura wyborów prezydenckich to ważny moment dla Polski. Warto więc upewnić się, gdzie będzie się głosować 1 czerwca. Jeśli na przykład wyborca zmienił jednorazowo miejsce głosowania przed wyborami 18 maja, w drugiej turze zagłosuje w tym samym obwodzie, co w pierwszej. Łatwo sprawdzić to w aplikacji mObywatel i udać się do właściwego lokalu wyborczego.