mObywatel ostrzega Polaków. Na to musisz uważać

mObywatel wysyła ostrzeżenie przed oszustami, którzy wykorzystują pocztę elektroniczną do rozsyłania fałszywych powiadomień o problemach z dostarczaniem przesyłek:

Reklama

Oszuści podszywają się pod firmę kurierską i zachęcają do uruchomienia pliku z załącznika. Zamiast rzekomego dokumentu użytkownik pobiera groźne oprogramowanie, które po otwarciu instaluje się na urządzeniu. Jego główne funkcje to wykradanie haseł do kont pocztowych oraz kopanie kryptowalut na zainfekowanym urządzeniu. Zachowaj ostrożność!

Jak się bronić? Nie jest to takie łatwe, tym bardziej że w ostatnich miesiącach często słychać o wyciekach i włamaniach na serwery firm, które skutkują pozyskanie bazy danych użytkowników lub klientów, w tym numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, które krążą w różnych paczkach i z których chętnie korzystają oszuści. Przede wszystkim musimy być świadomi zagrożeń i nie ufać przypadkowym rozmówcom, czy nadawcom podejrzanych wiadomości i e-maili.

mObywatel z ważnym komunikatem bezpieczeństwa. Nie ignoruj



Zabezpieczyć się w pełni nie możemy, ale możemy pomóc odpowiednim instytucjom zająć się sprawą. Niebezpieczne zdarzenia w sieci warto zgłaszać przez mObywatela lub bezpośrednio na stronie incydent.cert.pl i w razie konieczności działać. Zrobimy coś dla siebie i przy okazji damy znać odpowiednim instytucjom, że coś złego się dzieje w polskiej sieci i warto reagować. Po to mamy NASK i odpowiednie służby, by reagowały nawet na najdrobniejsze zgłoszenia naruszeń cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, usługa Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel pozwala szybko i łatwo zgłosić podejrzane sytuacje do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Znajdują się w niej narzędzia i wskazówki, jak zgłosić:

podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail,

złośliwą stronę internetową,

oszustwa, w tym np. fałszywe sklepy,

nielegalne treści internetowe, np. przedstawiające niepokojące zachowania wobec dzieci,

inne incydenty, które trudno dopasować do konkretnej kategorii.

W aplikacji znajduje się także stale rozbudowywana Baza wiedzy, w której zamieszczono porady, ostrzeżenia i ważne komunikaty przygotowane przez CERT Polska. Choć na ten moment nie ma tam zbyt wielu wpisów, warto do niej zaglądać. Warto też aktywować powiadomienia, dzięki którym użytkownik informowany jest na temat potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.