mObywatel zyska nową funkcję. Chodzi o twoje pieniądze

mObywatel już niedługo pozwoli sprawdzić informacje emerytalne. O co chodzi?

mObywatel to jedna z najpopularniejszych aplikacji Polaków oferująca dostęp do cyfrowych dokumentów oraz usług pozwalających m.in. na łatwiejszy kontakt z urzędami, czy sprawdzenie niektórych informacji powiązanych z nami samymi. Blokada PESEL, sprawdzenie punktów karnych, mandatów, recept, e-płatności za lokalne podatki, a nawet możliwość podpisywanie dokumentów cyfrowo w taki sposób, że są akceptowane tak, jakbyśmy podpisali je własnoręcznie. Ministerstwo Cyfryzacji co jakiś czas zapowiada kolejne nowości – i właśnie przedstawiło najnowszą.

Reklama

Informacja emerytalna w mObywatelu. Kiedy nowa usługa?

Jak czytamy w najnowszym komunikacie MC, na Radzie Ministrów przyjęty został projekt nowej ustawy umożliwiającej użytkownikom mObywatela wygodny i bezpieczny wgląd w dane o prognozowanej emeryturze.

Informacja o naszej emeryturze będzie jeszcze bliżej – w aplikacji mObywatel. Nowa funkcja pozwoli na podsumowanie nie tylko publicznych, ale i prywatnych form oszczędzania na emeryturę. Będzie to możliwe dzięki współpracy z ZUS oraz porozumieniom zawieranym z innymi podmiotami, które oferują takie rozwiązania. Stawiamy na zaufanie i przystępność usługi, a także oszczędności i spójność systemu – mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Czytaj dalej poniżej mObywatel na wybory. Tak zweryfikujesz swoją tożsamość Piotr Kurek mObywatel, czyli niezbędnik wyborczy w Twoim telefonie Grzegorz Ułan Kiedy zmiany? Funkcja udostępniania danych emerytalnych w aplikacji mObywatel zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Wszyscy ubezpieczeni z aktywnym profilem informacyjnym w systemie ZUS oraz oszczędzający na emeryturę będą mogli sprawdzić niektóre swoje dane emerytalne bezpośrednio w aplikacji mObywatel.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że zrezygnowano z dalszych prac nad systemem Centralnej Informacji Emerytalnej. Dlaczego? Ministerstwo stoi na stanowisku, że koszty tego projektu są zbyt wysokie nie ma żadnej pewności związanej z jego realną skutecznością. Przeniesienie tych rozwiązań do mObywatela ma sprawić, że budżet państwa nie zostanie obciążony, a jego wdrożenie ma odpowiadać na postulaty uproszczenia i deregulacji prawa.