mObywatel, czyli niezbędnik wyborczy w Twoim telefonie

Przed nami pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. To wyjątkowa okazja, by skorzystać z mObywatela – aplikacji, która zamieni Waszego smartfona w osobistego asystenta wyborczego. Dzięki niej przygotujecie się do głosowania w kilka minut, a w lokalu wyborczym potwierdzicie tożsamość bez fizycznego dokumentu.

Już 18 maja 2025 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce. To ważne wydarzenie, które wymaga od nas odpowiedniego przygotowania. Na szczęście rządowa aplikacja mObywatel może znacząco ułatwić cały proces — od sprawdzenia miejsca głosowania, po potwierdzenie tożsamości w lokalu wyborczym.

mDowód — Twój cyfrowy dokument tożsamości na wybory

Jedną z kluczowych funkcji aplikacji mObywatel jest mDowód, czyli cyfrowy dokument tożsamości, który od 14 lipca 2023 roku ma status pełnoprawnego dokumentu, uznawanego na terenie całej Polski. W kontekście zbliżającego się wydarzenia oznacza to, że podczas wyborów prezydenckich będziecie mogli potwierdzić swoją tożsamość w lokalu wyborczym bez konieczności zabierania ze sobą plastikowego dowodu osobistego.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski:

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.





mDowód posiada własny, unikatowy numer seryjny oraz termin ważności, co czyni go niezależnym dokumentem. Został on zaprojektowany z myślą o wysokim poziomie ochrony danych i posiada zaawansowane zabezpieczenia, które gwarantują jego autentyczność:

ornamentowy wzór (gilosz),

dynamiczny hologram zmieniający barwę,

powiewająca flaga Polski,

bieżąca data i godzina,

zielony komunikat "Dokument ważny"

mDowód działa w trybie offline, co oznacza, że nie będziecie potrzebować do potwierdzenia swojej tożsamości zasięgu sieci komórkowej ani nawet dostępu do internetu. Możecie to sami sprawdzić, czy zweryfikować dla pewności, przechodząc w swoim smartfonie do trybu samolotowego (to, że nie widać na zrzucie pośrodku mojego mDowodu, to też efekt zastosowanego w aplikacji mObywatel zabezpieczenia).

Aby móc potwierdzić swoją tożsamość mDowodem podczas zbliżających się wyborów, musimy jedynie zaktualizować aplikację mObywatela do najnowszej wersji w Google Play i App Store (oznaczonej numerkiem 4.56).

Aktualizacja ta wprowadziła metodę weryfikacji kryptograficznej, która to polega na zeskanowaniu kodu QR wskazanego przez przedstawiciela komisji wyborczej, co gwarantuje bezpieczeństwo i zgodność naszych danych. Z opcji tej będzie można skorzystać w najnowszej wersji aplikacji mObywatel tylko w dniu wyborów, co istotne tutaj — bo zeskanowaniu przez nas kodu QR, na naszym ekranie smartfona wyświetlą się informacje, zawierające charakterystyczne elementy znane tylko członkom komisji wyborczej. W przypadku wątpliwości, członkowie komisji mogą prosić o dodatkową weryfikację aplikacji z mDowodem.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Radosław Maćkiewicz:

Zbliżające się wybory prezydenckie są wielkim świętem demokracji oraz wszystkich Polaków. To również kolejna okazja, w której może nam towarzyszyć mObywatel. Aplikacja, w której miliony obywateli przechowują swoje cyfrowe dokumenty i z którą załatwiają codzienne sprawy, będzie pomocna również podczas głosowania.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.

Potwierdzenie tożsamości w lokalu wyborczym to oczywiście nie wszystko, bo zanim samo głosowanie, do wyborów musimy się odpowiednio przygotować, w czym również pomoże nam aplikacja mObywatel.





Przygotuj się do wyborów prezydenckich z mObywatelem

W dedykowanej sekcji "Wybory" (znajdziecie ją na liście usług w aplikacji mObywatel – możecie ją łatwo przenieść na ekran główny dla szybszego dostępu) uzyskacie dostęp do:

informacji o przysługującym Wam prawie wyborczym,

daty i rodzaju zbliżających się wyborów,

dokładnego adresu miejsca głosowania (numer obwodu i siedziby obwodowej komisji wyborczej),

Waszych danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Dodaj datę wyborów do kalendarza

Jedną z praktycznych funkcji w tej sekcji jest możliwość dodania daty wyborów do kalendarza w telefonie za pomocą jednego przycisku. Dzięki temu możecie ustawić sobie przypomnienie o zbliżających się wyborach prezydenckich i zaplanować swój dzień tak, aby znaleźć czas na zagłosowanie.

Zmień miejsce głosowania

Osobiście musiałem zmienić widoczny na zrzutach, domyślny adres głosowania, który jest mi przypisany w rejestrach. Okazało się, że to również mogę od początku do końca zrobić w smartfonie. Wystarczy skorzystać z załączonego w dolnej części sekcji linku, potwierdzić tożsamość aplikacją mObywatel, wpisać adres pobytu w czasie wyborów i podpisać wniosek o zmianę adresu głosowania profilem zaufanym.

Całość zajęła mi niespełna pięć minut, bez konieczności uruchamiania komputera. Co tu jednak najważniejsze — macie czas na to do 15 maja 2025 r. włącznie.

Znajdź drogę do lokalu wyborczego

Jeśli zmieniliście lokal, w którym będziecie chcieli głosować, a nie znacie dobrze okolicy tej nowej lokalizacji, możecie szybko w tym samym miejscu skopiować adres zmienionego lokalu wyborczego i wkleić go na przykład do Google Mapy, aby łatwo znaleźć drogę do miejsca głosowania.

Pobierz mObywatel i głosuj wygodnie

Dzięki mObywatelowi z mDowodem możecie zapomnieć o zmartwieniach związanych z dokumentami, adresem lokalu wyborczego czy terminem wyborów. Wszystkie niezbędne informacje i narzędzia macie zawsze pod ręką — w swoim smartfonie.





Wybierając się na spacer, w mam nadzieję słoneczną niedzielę 18 maja czy choćby na przejażdżkę rowerem i przechodząc akurat, czy przejeżdżając obok lokalu wyborczego, nie musicie się wracać do domu po fizyczny dokument tożsamości. Z pewnością będziecie mieli przy sobie smartfona, który to na dziś wystarczy już do wzięcia udziału w tym jakże ważnym wydarzeniu.

Aplikacja mObywatel jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play (dla systemu Android w wersji co najmniej 8.0) oraz App Store (dla systemu iOS w wersji co najmniej 15.0). Aby korzystać z mDowodu, należy posiadać aktywny profil zaufany lub inną metodę identyfikacji, taką jak bankowość elektroniczna.

Pobierając i korzystając z aplikacji mObywatel, dołączycie do grona ponad 9,3 miliona Polaków, którzy już docenili wygodę i bezpieczeństwo cyfrowych rozwiązań w codziennym życiu, nie tylko podczas zbliżających się wyborów prezydenckich. Pamiętajcie przy tym, że Wasz głos ma znaczenie, a mObywatel pomoże Wam go oddać sprawnie i bezproblemowo.

Artykuł powstał we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.