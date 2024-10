mObywatel z nowościami, których nie można przegapić. Skorzystają wszyscy

mObywatel rozwija się w bardzo szybkim tempie, a w aplikacji pojawia się coraz więcej dokumentów i funkcji, z których na co dzień korzystają obywatele. mObywatel ma też szansę stać się akceptowany w całej Unii Europejskiej – choć przed Ministerstwem Cyfryzacji i programistami z Centralnego Ośrodka Informatyki daleka droga. Zanim jednak do tego dojdzie, użytkownicy aplikacji otrzymywać będą szereg usprawnień – i to nie tylko w postaci nowych dokumentów, czy usług skrócających czas potrzebny na załatwienie spraw urzędowych. mObywatel nie jest idealny, ale ekipa pracująca nad jego rozwojem stara się rozwiązywać błędy i wprowadzać poprawki, które przekładają się na wygodniejsze korzystanie z tego narzędzia.

Tak też jest w przypadku najnowszej aktualizacji, która trafiła właśnie do App Store i Google Play. Choć nie znajdziemy w niej nowości pokroju "Zastrzeż PESEL", czy "Bezpiecznie w sieci", warto ją pobrać. Twórcy informują o wprowadzeniu kilku drobnych poprawek i usprawnień w aplikacji. To między innymi nowy wygląd onboardingu, który jest swoistym wprowadzeniem do korzystania z mObywatela. Pojawiła się też możliwość oznaczania powiadomień push jako przeczytane i nieprzeczytane.

mObywatel w nowej wersji już dostępny. Kilka poprawek i usprawnień, o których warto wiedzieć

Łatwiejsze zarządzanie powiadomieniami to nie wszystko, co pojawiło się w nowej wersji aplikacji na iOS i Androida. Twórcy informują, że rozszerzyli możliwości usługi "Moje Pojazdy". W jej ramach, właściciele i współwłaściciele pojazdów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów mogą sprawdzić m.in. dane techniczne pojazdu, stan licznika, czy informacje o polisie OC. Teraz w zakładce pojawiło się dodatkowo miejsce na datę badania technicznego oraz pole na powód wydania wtórnika dokumentu.

Pamiętać należy jednak, że usługa "Moje Pojazdy" dostępna w aplikacji mobilnej nie jest elektroniczną wersją dowodu rejestracyjnego. Dlatego też fizyczny dokument wciąż będzie potrzebny w wielu sytuacjach, przykładowo:

przy załatwianiu formalności w wydziale komunikacji,

przeprowadzenie przeglądu (badanie techniczne) w stacji kontroli pojazdów,

przy zawieraniu umowy ubezpieczenia pojazdu,

przy okazji odebrania odholowanego pojazdu z parkingu,

przy sprzedaży pojazdu,

w momencie wyjazdu za granicę.

mObywatel czeka ciekawa przyszłość. Co nowego pojawi się w aplikacji?

Przy okazji warto przypomnieć, nad czym obecnie pracują ekipy z Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki zajmujące się rozbudową mObywatela i wprowadzaniem nowych funkcji. To między innymi:

Rozwój ePłatności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja nauczyciela

Wniosek o dowód osobisty (swój i dziecka)

e-Doręczenia

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

mStłuczka

Rozwój usługi Bezpiecznie w sieci (rozbudowa możliwości zgłaszania incydentów)

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Choć ram czasowych na ich wprowadzenie nie ma, warto wyczekiwać oficjalnych komunikatów ze strony twórców mObywatel. Gdy tylko pojawią się kolejne nowości w aplikacji, z pewnością będziemy was o tym informować. W międzyczasie już teraz możecie korzystać z bogatego katalogu usług i dokumentów, po które można sięgnąć i skorzystać w wielu przypadkach – i to bez konieczności wizyty w urzędzie.