Bezpiecznie w sieci to najnowsza funkcja w aplikacji mObywatel, której zadaniem jest zwiększenie naszej świadomości na zagrożenia w sieci i umożliwienie jej użytkownikom zgłaszania incydentów do CERT prowadzącego działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu.

Bezpieczeństwo w sieci to coś, o czym piszemy często. Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowanie środki, by wykraść nasze dane, w tym logowania np. do banków. A to prosta droga do czystego konta. Wielokrotnie przestrzegamy przez fałszywymi wiadomości SMS, e-mailami i linkami, które prowadzą do spreparowanych stron popularnych serwisów. Do tej pory, zgłoszenia incydentów związanych oszustwami w internecie, najłatwiej można było wysłać, kontaktując się z CERT, odwiedzając stronę Zgłoś incydent. Wszystkie podejrzane wiadomości SMS z linkami można również zgłosić, używając funkcji "Przekaż", bezpośrednio na numer: 8080. Teraz jest nieco łatwiej, gdyż funkcja Bezpiecznie w sieci pojawiła się w mObywatelu i pozwala na nieco łatwiejszy kontakt z CERT, oferując zgłoszenie różnych incydentów:

Złośliwa strona internetowa

Podejrzany SMS

Podejrzany e-mail

Oszustwo

Inny

W zależności od kategorii wypełniamy krótki formularz lub otrzymujemy instrukcję związaną z poprawnym zgłoszeniem. Tak jest np. w przypadku podejrzanych wiadomości SMS. Z mObywatela dowiadujemy się, że najszybszym sposobem przesłania takiego incydentu do CERT jest przekierowanie go na numer 8080. Wraz z możliwością zgłaszania incydentów, użytkownicy mObywatela mogą również włączyć opcję otrzymywania powiadomień związanych z zagrożeniami w internecie – pierwsze już zostało wysłane. By z nich korzystać, wystarczy w aplikacji wejść do zakładki Więcej > Powiadomienia i aktywować powiadomienia Bezpiecznie w sieci. Przy okazji warto aktywować powiadomienia związane z dokumentami, które przypomną o możliwości odbioru fizycznych dokumentów, zbliżającym się końcu ważności czy unieważnianiu dokumentów. Inne powiadomienia, z których warto korzystać, to Zastrzeż PESEL oraz ePłatności.

mObywatel na straży naszego bezpieczeństwa. Z tej funkcji warto korzystać

Wspomniane powiadomienia dotyczące zastrzeżonego numer PESEL powinny być włączone wraz z samą funkcją, która wymusi na instytucjach finansowych (i nie tylko) konieczność sprawdzenia statusu naszego PESEL-u. Jeśli jest zastrzeżony, banki nie mogą np. udzielać kredytów lub pożyczek. Zastrzeżenia PESEL można dokonać w dowolnym urzędzie gminy, na stronach gov.pl lub w mObywatel. Najwygodniej zrobić to w aplikacji, gdzie funkcja jest zawsze pod ręką. Jakich spraw nie załatwimy, mając zastrzeżony PESEL? Oto one:

możliwość otworzenia nowego rachunku bankowego (konto oszczędnościowe lub oszczędnościowo-rozliczeniowe),

wzięcie kredytu lub pożyczki,

zakupy na raty (kiedy oznacza to wzięcie kredytu konsumenckiego),

podpisanie aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości (np. gdy sprzedajesz lub kupujesz nieruchomość),

otrzymanie kopii swojej karty SIM (to ważne, bo taka kopia może pozwolić przestępcom autoryzować transakcje bankowe kodem SMS),

wypłacanie w placówce bankowej większej kwoty pieniędzy (powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, co 1 lipca 2024 roku wynosiło 12 900 zł).

Warto też przypomnieć, że Zastrzeż PESEL nie wpływa na szereg spraw, które można załatwić. To m.in.: