mObywatel z ważną funkcją. Każdy powinien skorzystać

Wprowadzona kilka tygodni temu nowa funkcja w mObywatelu ma sprawić, że będziemy bardziej świadomo zagrożeń w internecie. Już teraz wysyła ona powiadomienia ostrzegające przed oszustami. Nie korzystasz? To błąd, włącz ją tak szybko, jak jest to możliwe.

Nasze bezpieczeństwo w cyfrowym świecie to coś, o czym piszemy często. Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowanie środki, by wykraść nasze dane, w tym logowania np. do banków. A to prosta droga do czystego konta. Wielokrotnie przestrzegamy przez fałszywymi wiadomości SMS, e-mailami i linkami, które prowadzą do spreparowanych stron popularnych serwisów. Do tej pory, zgłoszenia incydentów związanych oszustwami w internecie, najłatwiej można było wysłać, kontaktując się z CERT, odwiedzając stronę Zgłoś incydent. Wszystkie podejrzane wiadomości SMS z linkami można również zgłosić, używając funkcji "Przekaż", bezpośrednio na numer: 8080. Teraz jest nieco łatwiej, gdyż funkcja Bezpiecznie w sieci, która pojawiła się w mObywatelu kilka tygodni temu, pozwala na nieco łatwiejszy kontakt z CERT, oferując zgłoszenie różnych incydentów:

Złośliwa strona internetowa

Podejrzany SMS

Podejrzany e-mail

Oszustwo

Inny

mObywatel ostrzega przed oszustami. Z tej funkcji warto korzystać

W zależności od kategorii wypełniamy krótki formularz lub otrzymujemy instrukcję związaną z poprawnym zgłoszeniem. Tak jest np. w przypadku podejrzanych wiadomości SMS. Z mObywatela dowiadujemy się, że najszybszym sposobem przesłania takiego incydentu do CERT jest przekierowanie go na numer 8080. Wraz z możliwością zgłaszania incydentów, użytkownicy mObywatela mogą również włączyć opcję otrzymywania powiadomień związanych z zagrożeniami w internecie – pierwsze już zostało wysłane. By z nich korzystać, wystarczy w aplikacji wejść do zakładki Więcej > Powiadomienia i aktywować powiadomienia Bezpiecznie w sieci. I właśnie dzięki temu rozwiązaniu wczoraj zostały rozesłane kolejne ostrzeżenia przed oszustami chcącymi wyłudzić nasze dane i wykorzystującymi sytuację powodziową:

Artykuł o dziewczynce porwanej przez rzekę? Uważaj! Celem może być wyłudzenie danych logowania do mediów społecznościowych. Oszuści wykorzystują powódź, bo to temat wzbudzający silne emocje. Publikują w mediach społecznościowych posty dotyczące porwania dziecka przez nurt rzeki. Treść ma skłonić do przejścia na stronę, która udaje znany portal informacyjny. Tam, pod pozorem ponownej weryfikacji, musisz wpisać dane logowania do Facebooka. Jeżeli to zrobisz, oszuści przejmą Twoje konto.

Dodatkowo, w ramach funkcji Bezpieczni w Sieci, Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia dodatkowe informacje i artykuły mające zwiększyć naszą świadomość na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Choć na ten moment mamy zaledwie trzy wpisy, MC zapowiada, że z czasem baza wiedzy będzie rozbudowywana o wskazówki związane z naszym bezpiecznym poruszaniu się po cyberprzestrzeni.

Jedna aplikacja, wiele zastosowań. Wszystko dla naszego bezpieczeństwa

Bezpiecznie w sieci to kolejny już element mObywatela, który ma za zadanie zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Chodzi oczywiście o funkcję Zastrzeż PESEL, która w aplikacji pojawiła się dość dawno, jednak dopiero od czerwca ma jakiekolwiek znaczenie. To dopiero wtedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy nakładające na instytucje finansowe dodatkowe obowiązki w celu weryfikowania numerów PESEL np. przy ubieganiu się o kredyt, czy pożyczkę. Zastrzeżenie PESEL wpływa również na inne sprawy: