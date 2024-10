Już co trzeci Polak korzysta z płatnych VOD. Co z tradycyjną telewizją?

Co ważne w kontekście poniższych wyników - badanie to obejmuje reprezentatywną próbę aż 15 000 gospodarstw domowych, opisując wyposażenie i wzory konsumpcji mediów u ponad 30 tys. odbiorców indywidualnych w wieku 4 lata i więcej.

Urządzenia w gospodarstwach domowych w Polsce

Zdecydowanie najwięcej rodaków deklaruje posiadanie telefonu komórkowego - 97,5%, w tym 85,5% korzysta ze smartfona (9,3% z iOS na pokładzie), a z telefonu stacjonarnego już zaledwie 6,3%.

Wyraźnie spada liczba gospodarstw domowych z telewizorem, jeszcze w 2022 roku było to 94,7% wskazań, za I półrocze tego roku jest to już 92,7%. Przy czym największy spadek liczby telewizorów obserwuje się głównie w dużych miastach, wśród osób z wyższym wykształceniem oraz wśród osób w wieku: 16-29 lat. W tym wieku oglądanie telewizji w ostatnich 30 dniach deklaruje 79,7% badanych, a w ostatnich 7 dniach tylko 70,6% - to nie wróży dobrze przyszłości telewizji w kolejnych latach.

Zostając jeszcze przy telewizorach, ponad połowa gospodarstw korzysta ze smartTV, z czego 41% podłączonych jest do internetu. Jako źródło sygnału telewizyjnego najczęściej wskazywana jest kablówka i satelita, z kolei z naziemnej telewizji cyfrowej korzysta blisko 28% gospodarstw domowych.

Podsumowując telewizję, wśród ogółu gospodarstw domowych w Polsce:

69% ma internet szerokopasmowy na dowolnym urządzeniu z ekranem

92,5% posiada możliwość odbioru sygnału tv na telewizorze

50,2% posiada telewizor z funkcją Smart TV

40,9% podłącza telewizor do internetu, zyskując dostęp do usług nielinearnych

4% korzysta z internetowych kanałów telewizyjnych na telewizorze

Wśród gospodarstw posiadających możliwość odbioru sygnału tv na telewizorze:

72,1% posiada sygnał do telewizji kablowej, bądź satelitarnej

26,9% ma indywidualną antenę satelitarną

45,7% ma dostęp do „kabla”, zliczającego łącza tv/ iptv/ internetowe

27,9% posiada dostęp wyłącznie do telewizji naziemnej

Co z pozostałymi urządzeniami? Z radiodbiorników korzysta 76% gospodarstw (tylko fale FM, bez aplikacji radiowych czy streamingu na smartfonach i komputerach). Aczkolwiek w grupie wiekowej 30-49 lat, odsetek ten rośnie do 78,1%, wśród pracujących do 79,4%, a wśród osób z wykształceniem wyższym do aż 81,2%.

Najpopularniejszym urządzeniem do słuchania radia FM, są radioodbiorniki samochodowe - 55,5% wskazań. Natomiast z radia podłączonego do internetu korzysta 4,4%, a z urządzeń umożliwiających słuchanie stacji radiowych nadających w systemie DAB+ 7,9%. Jeśli zaś chodzi o komputery, 67% badanych posiada własny sprzęt - PC lub laptop, natomiast w gospodarstwach domowych z dziećmi w wieku szkolnym - 89,7%.

Nie ulega wątpliwości, że telewizja i radio linearne (z zaplanowanym harmonogramem emisji programów i audycji) traci na popularności na rzecz treści, do których możemy uzyskać dostęp w każdej chwili. Z treści VOD korzysta aktualnie 75,5% badanych, a w wieku 16-29 lat aż 96%, z czego:

z platformy YouTube - 74,3% osób

z serwisów streamingowych VOD (bezpłatnych lub płatnych) - 45,6% osób

z płatnych serwisów VOD - 30,1%

Z kolei z treści innych niż radio korzysta ponad połowa badanych, a w wieku 16-29 lat - 80%. Wśród takich aktywności najpopularniejsza jest muzyka online - 32,4% i podcasty - 30,3%.

Na koniec zerknijmy jeszcze na najpopularniejsze aktywności badanych w sieci. Na pierwszym miejscu wymieniane są najczęściej komunikatory (85,4%), media społecznościowe (83,45) oraz treści VOD (81,4%).

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

Stock Image from Depositphotos.