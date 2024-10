Tą funkcją mObywatel kochają Polacy. Skorzystały setki tysięcy użytkowników!

Według danych ministerstwa cyfryzacji, moduł mLegitymacja aktywowało na dziś 218 tys. studentów - to świadczy tylko o tym, jak bardzo jest ona przydatna w codziennym życiu żaka.

mLegitymacja to cyfrowa wersja tradycyjnej legitymacji studenckiej, która posiada taką samą moc prawną. Dzięki niej można korzystać z różnorodnych zniżek, takich jak te na komunikację miejską, bilety do kina czy teatru. Jest to wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które łączy wszystkie funkcje tradycyjnej legitymacji w jednym urządzeniu – telefonie. Duża część uczelni wyższych już wprowadziła mLegitymację, a kolejne systematycznie dołączają do programu.