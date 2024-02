Mieszkasz w tych miastach? Sprawdź nową funkcję w mObywatelu

Mało który projekt IT został w Polsce tak ciepło przyjęty jak mObywatel. Dzięki niemu nie tylko możemy zapomnieć o noszeniu ze sobą dowodu osobistego czy prawa jazdy, ale też — przez niego możemy załatwić coraz więcej rzeczy. W aplikacji pojawiła się już chociażby legitymacja krwiodawcy, możliwość zastrzeżenia PESELu czy tymczasowe prawo jazdy, a wiele kolejnych funkcji zmierza do mObywatela w najbliższych miesiącach. Ba, jeżeli mamy pomysł, co mogłoby się znaleźć w mObywatelu, możemy to zgłosić i jest szansa, że kolejne obszary administracyjne zostaną przeniesione do aplikacji.

Nie ma się więc co dziwić, że przy tak pozytywnym przyjęciu Ministerstwo Cyfryzacji stara się, by jak najwięcej usług mogło być zgromadzonych w mObywatelu. Dzięki ostatnio ogłoszonemu partnerstwu część Polaków będzie tam mogło załatwić kolejną rzecz.

Regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z poziomu aplikacji mObywatel. Miasta dołączają do projektu

Jak podaje komunikat prasowy, Asseco wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki wprowadzają w kolejnych miastach możliwość bezprowizyjnych płatności BLIK za wywóz śmieci, z poziomu aplikacji mObywatel. Do projektu dołączyły Włocławek, Stalowa Wola, Zabrze, Skierniewice, Ostrowiec Świętokrzyski, Łowicz i Kalisz.

Wspomniane miasta dołączają do miejscowości, w których funkcja już działa. Są to: Chełm, Elbląg, Gdańsk, Kalisz, Kielce, Łowicz, Mielec, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski, Piaseczno, Piekary Śląskie, Police, Ruda Śląska, Rumia, Skierniewice, Stalowa Wola, Starogard Gdański, Zabrze i Zielona Góra.

Tak szybki rozwój może oznaczać, że niedługo do mObywatela będą dołączać kolejne miejscowości oraz kolejne funkcje. Ministerstwo Cyfryzacji już zapowiedziało m.in. możliwość zgłaszania kolizji drogowej w module „Stłuczka” czy gromadzenia danych dotyczących działalności gospodarczej i informacji o zarejestrowanej firmie w module „Moja firma”.

Korzystacie z mObywatela?