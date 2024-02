Wniosek o 800+ na nowy okres już dostępny. Pamiętaj o terminie!

Świadczenie wychowawcze 800+

Jak możemy przeczytać na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach programu "Rodzina 800+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wysokość świadczenia została podniesiona od 1 stycznia 2024 roku z 500 na 800 złotych, stąd też zmiana nazwy. Wzrost wysokości świadczenia na obecny okres rozliczeniowy kończący się 31 maja 2024 roku nastąpił automatycznie.

Od 1 lutego 2024 można jednak składać już wnioski o świadczenie "Rodzina 800+" na nowy okres rozliczeniowy od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Nie warto się z tym ociągać, jeśli chcemy mieć pewność co do ciągłości świadczenia, to wniosek musi zostać złożony do 30 kwietnia 2024 roku. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się od kilku lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 800+?

Odkąd wypłatę świadczenia "Rodzina 800+" przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wnioski można składać tylko w wersji elektronicznej przez Internet. Można to zrobić na trzy sposoby korzystając z:

portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS (Android, iOS)

portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Emp@tia

bankowości elektronicznej

Każdy z tych trzech sposobów jest równoważny, ale wydaje mi się, że najlepiej jest skorzystać bezpośrednio z portalu ZUS. Jeśli dzieci mamy zarejestrowane na swoim koncie PUE do ubezpieczenia zdrowotnego to taki wniosek wypełni się praktycznie sam. Bardzo wygodnie robi się to również za pomocą aplikacji mobilnej mZUS. Zaletą skorzystania z konta w ZUS jest również fakt, że dostaniemy na nie potwierdzenia przyznania świadczenia, dla każdego dziecka osobno. Portal Emp@tia wymaga uwierzytelnienia przez profil zaufany, który możemy utworzyć np. potwierdzając swoją tożsamość przez konto bankowe. W takim wypadku jednak chyba łatwiej jest po prostu złożyć wniosek bezpośrednio z poziomu bankowości internetowej. W Polsce praktycznie wszystkie największa banki oferują taką możliwość i jeśli nie chcecie korzystać z rządowych stron to jest to bardzo wygodna opcja.

Kiedy otrzymam świadczenie 800+?

Jeśli złożycie wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2024 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2024 r., czyli nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia. W przypadku wniosków złożonych w późniejszym terminie, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi nieco później. Szczegółowo rozpisaliśmy to poniżej, w zależności od daty złożenia wniosku:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,

od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2024 r.,

- w terminie do 31 lipca 2024 r., od 1 do 30 czerwca 2024 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,

- w terminie do 31 sierpnia 2024 r., od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r.,

- w terminie do 30 września 2024 r., od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.

Nie warto zatem zwlekać i najlepiej wypełnić wniosek już teraz aby nie narażać się na potencjalne opóźnienie w wypłacie świadczenia lub co gorsze, nawet utratę świadczenia za kilka miesięcy.