Kiedy i jak złożyć wniosek o świadczenie 800+ aby zachować ciągłość wypłaty?

Od 1 lutego 2024 roku można już składać wnioski o świadczenie wychowawcze - Rodzina 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Odkąd wypłatę świadczenia przejął ZUS, można to zrobić tylko elektronicznie. Podpowiadamy jak to zrobić najwygodniej.

ZUS przyjmuje nowe wnioski o 800+

Jak już wspominałem we wcześniejszym artykule, od 1 lutego 2024 można składać już wnioski o świadczenie "Rodzina 800+" na nowy okres rozliczeniowy od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Nie warto się z tym ociągać, jeśli chcemy mieć pewność co do ciągłości świadczenia, to wniosek musi zostać złożony do 30 kwietnia 2024 roku. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się od kilku lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 800+?

Jest kilka sposobów na złożenie wniosku o świadczenie Rodzina 800+, można to zrobić za pomocą portalu PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, systemu Emp@tia lub poprzez bankowość elektroniczną praktycznie każdego większego banku. Droga, którą wybierzemy nie ma w zasadzie żadnego znaczenia, efekt powinien być za każdym razem taki sam. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że nie wszystkie metody są tak samo wygodne, a stopień skomplikowania zależy od kilku czynników. Bankowość elektroniczna wydaje się najbardziej naturalna, bo logujemy się do niej najczęściej i nie wymaga żadnych dodatkowych uwierzytelnień. Niestety w niektórych bankach za każdym razem trzeba uzupełniać na nowo dane na temat dziecka/dzieci, co nie jest specjalnie wygodne, nawet jeśli robimy to tylko raz w roku.

Podobne odczucia mam w stosunku do portalu Emp@tia, który niestety wymaga logowania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Teoretycznie profil zaufany powinien mieć już każdy z nas biorąc pod uwagę popularność aplikacji mObywatel, ale podejrzewam, że to wcale nie jest regułą. Na szczęście profil zaufany ePUAP można bardzo łatwo założyć, potwierdzając swoją tożsamość za pośrednictwem systemu bankowego. Obecnie taką możliwość daje aż 16 banków, w tym wszystkie największe: PKO BP, Pekao, mBank, Santander, ING, Millenium czy Alior Bank. Jeśli posiadacie profil zaufany i aktywną aplikację mObywatel to można również ją wykorzystać aby zalogować się do systemu Emp@tia. Tam jednak i tak trzeba wniosek wypełnić w całości.

Jak najszybciej złożyć wniosek o 800+?

Jako, że wypłatą świadczenia "Rodzina 800+" zajmuje się ZUS, to całkiem naturalnym wydaje się wypełnienie wniosku właśnie w systemie PUE ZUS. Dostęp do pełnej wersji portalu dostępny jest przez przeglądarkę, ale od jakiegoś czasu dostępna jest też dedykowana aplikacja mZUS, która wydaje się jeszcze wygodniejsza. Zacznijmy jednak od początku, aby zalogować się do portalu potrzebujemy konto. Logowanie może odbywać się za pośrednictwem profilu zaufanego lub bezpośrednio przez bankowość elektroniczną, ale w tym przypadku liczba obsługiwanych banków jest mocno ograniczona (PKO BP, Inteligo, Citi Handlowy, Millenium i BOŚ Bank). Nie jest to zatem trudniejsze niż skorzystanie z portalu Emp@tia.

Przewagą portalu PUE ZUS jest natomiast szybkość złożenia wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wszystkie informacje na nasz temat, dlatego wypełnienie wniosku jest bardzo proste. Odnośnik do wniosku znajduje się już na głównej stronie, a dodatkowo zostanie on automatycznie wypełniony jeśli już to kiedyś robiliśmy. Dlatego w kolejnych latach złożenie wniosku sprowadza się tylko do kliknięcia kilka razy przycisku "Dalej". Dużą zaletą jest tej formy komunikacji z ZUS jest również otrzymanie natychmiastowego poświadczenia złożenia wniosku i najszybszy czas jego rozpatrzenia.

800+ w aplikacji mZUS - prościej się nie da

Jeśli już zalogujecie się do portalu PUE ZUS to warto nie tylko przejrzeć sobie historię wpłaconych składek i sprawdzić wielkość zgromadzonego kapitału, ale również aktywować aplikację mobilną mZUS (Android, iOS). Można to zrobić tylko za pośrednictwem portalu, ale za to po pierwszej aktywacji, później dostęp do niej chroniony jest tylko PINem lub biometrią. W zasadzie to powinna być integralna część mObywatela, bo funkcjonalność wspomnianej aplikacji jest mocno ograniczona w stosunku do samego portalu. Daje ona szybki dostęp do wniosków (Rodzina 800+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Dobry Start 300+ itd.), możliwość śledzenia korespondencji oraz umówienie wizyty w oddziale ZUS lub e-wizyty.

Złożenie wniosku o świadczenie "Rodzina 800+" w aplikacji mZUS jest najłatwiejsze i trwa dosłownie dwie minuty. Jeśli już aplikację posiadacie to wystarczy się do niej zalogować, kliknąć przycisk Złóż wniosek i dalej postępować wedle instrukcji pojawiających się na ekranie. Jeśli składaliście wcześniej wniosek za pośrednictwem portalu PUE ZUS to wystarczy wybrać opcję "Na podstawie wcześniej złożonego wniosku" i wszystkie dane zostaną automatycznie uzupełnione. Na koniec wystarczy wybrać tylko prawidłowy okres świadczenia oraz potwierdzić wszystkie oświadczenia. Prościej i szybciej się już nie da.

Wydaje mi się, że warto skorzystać z aplikacji mZUS, aby w przyszłym roku cały proces sobie znacząco uprościć. Tym bardziej, że nie warto odkładać złożenia wniosku na później, jeśli chcemy zachować ciągłość świadczenia to musimy go złożyć do 30 kwietnia 2024. To tylko pozornie dużo czasu.