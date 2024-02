Biedronka uderza w Lidla z taką promocją, że aż wysyła klientom SMS-y

Biedronka rywalizuje na rynku z Lidlem z niezwykłą determinacją. Dyskont rozsyła bowiem SMS-y do klientów, informując ich o nadchodzącej promocji na mandarynki. Przy okazji jednak idzie też o krok dalej i porównuje swoją ofertę do cen konkurenta.

W kampanii SMS-owej Biedronka nie tylko ogłosiła atrakcyjną cenę mandarynek (3,49 zł za kg), ale także wyraźnie podkreśliła, że nie jest to oferta związana z programem lojalnościowym czy koniecznością skanowania karty. Ale to jeszcze nie wszystko. Biedronka postanowiła wyjść poza utarte schematy i wprost porównała swoją cenę do tej oferowanej przez Lidla. Mandarynki w Lidlu w tym samym okresie kosztują 3,99 zł za kg z użyciem aplikacji. To odważny ruch, który przeciwstawia się konwencjonalnemu podejściu do marketingu, gdzie marki starają się nie wspominać o konkurencie.

To raczej nie jest jednorazowy wyskok. W telewizyjnych reklamach widać wyraźnie, że oba dyskonty prowadzą ze sobą wręcz wojnę. W ostatnim czasie widzowie popularnych kanałów mogą obserwować, jak Lidl i Biedronka porównują między sobą wartości koszyków i chwalą się niskimi cenami. W jednej z takich reklam zestawiane są nawet paragony pochodzące i z jednej i z drugiej sieci: wszystko to ma uwiarygadniać wyższość jednej sieci sklepów nad drugą.

Biedronka więc kontynuuje coś, co dzieje się w przestrzeni marketingowej od jakiegoś czasu. Wojna z Lidlem jest widoczna jak na dłoni — zauważają to również konsumenci, którzy w żywy sposób reagują na kampanie dyskontów. Czy to oznacza również nowy trend w marketingu handlu detalicznego? Czas pokaże.