Kanał Zero zaledwie paroma filmami nokautuje Kanał Sportowy. Szok!

Szok! Zaledwie kilkoma filmami Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego przebił odsłonami Kanał Sportowy (wynik za ostatnie 30 dni)

Według serwisu Socialblade Kanał Zero za ostatnie 30 dni miał ponad 10 milionów odsłon przy 687 tysiącach subskrybentów. W tym samy czasie dawni koledzy Stanowskiego z Kanału Sportowego mieli zaledwie 7,3 miliona odsłon. Oznacza to, że zaledwie kilkoma filmami Kanał Zero przegonił Sportow.

Patrząc też na statystyki widać niestety, że Kanał Sportowy w dalszym ciągu cierpi na odejścia subskrybentów. Nie jest to może najważniejsza statystyka na YT, natomiast utrata 20k widzów w 30 dni powinna martwić.

Krzysztof Stanowski zapowiedział, że będzie walczył o jakościowe treści, bo wierzy, że ludzie mają dość spłycania ważnych spraw i traktowania skrótowo. Na razie jego teoria się sprawdza - każdy program na kanale notuje odsłony w setkach tysięcy, a te najpopularniejsze jak wywiad z Prezydentem osiągają wielomilionowe odsłony.