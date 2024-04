mObywatela nie trzeba nikomu przedstawiać. To aplikacja oferująca cyfrowe wersje dokumentów, takich jak mDowód, mPrawo Jazdy, czy Legitymacje. To także możliwość kontaktu z urzędami, regulacja płatności, informacje o mandatach, punktach karnych, czy możliwość zastrzeżenia PESEL. mObywatel jest aplikacją, która sprawia, że portfel z dokumentami przestaje nam być jakkolwiek potrzebny — i trzeba przyznać, że pod tym względem wypadamy naprawdę zaskakująco dobrze, porównując sytuację z innymi krajami w Europie. Aplikacja stale się rozwija oferując jej użytkownikom dodatkowe możliwości – jak ePłatności pozwalające na regulowanie zobowiązań wobec lokalnych urzędów.

Podatek od nieruchomości, podatek leśny od osób fizycznych, podatek rolny od osób fizycznych, łączne zobowiązania finansowe, zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wszystko zapłacimy z poziomu telefonu – także po czasie. Choć wciąż mówimy o fazie testów, z tego rozwiązania mogą już korzystać mieszkańcy ponad 40 miast i gmin w Polsce. W tym roku otrzymaliśmy także nowe dokumenty, które mogą być przydatne zarówno dla pracowników opieki zdrowotnej, jak i dla osób zajmujących się profesjonalnie kwestiami prawno-zawodowymi. pielęgniarki i położne mogą przechowywać swoje potwierdzenia wykonywania zawodu w aplikacji. Cyfrowe dokumenty są też dostępne dla radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Przyszłość mObywatela wygląda obiecująco. Na co warto czekać?

Oprócz tego, twórcy mObywatela pracują nad udostępnieniem wielu innych dokumentów i funkcji, które będą dostępne w aplikacji, takich jak:

Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej

Chatbot – wirtualny asystent informujący o usługach państwowych

Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym i e-dowodem

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi

Dokumenty lokalne (karty seniora, mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

Zawieszanie i odwieszanie dowodu osobistego

Zarządzanie powiadomieniami

e-Doręczenia

Rozwój ePłatności

Moje dane paszportowe

Twoje sprawy: statusy wniosków (o dowód, paszport i inne) obywatela

Moja firma

Dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych

Przed ekipą odpowiedzialną za rozwój mObywatela będą jeszcze inne wyzwania – przede wszystkim związane z dostosowaniem aplikacji do nowych przepisów unijnych, które właśnie zostały przyjęte przez Parlament Europejski. Chodzi o dyrektywę eIDAS2, dzięki której mieszkańcy UE będą mogli posługiwać się cyfrowymi portfelami w każdym kraju członkowskim. Jednak to po stronie państw leży obowiązek dostosowania prawa i wdrożenia do istniejących systemów zaproponowanych przez eIDAS2 rozwiązań. Oznacza to, że mObywatel będzie musiał przejść kilka istotnych zmian, by mógł być zgodny z nowym rozporządzeniem.

O co dokładnie chodzi? Na ten moment nie zdradzono szczegółów związanych z tym, czego w aplikacji brakuje, by już teraz mogła być respektowana poza granicami Polski. eIDAS2 rozszerza jednak możliwości cyfrowego portfela o dodatkowe rozwiązania, których w mObywatelu brakuje – to np. zaufany podpis elektroniczny. Ten jest w planach, jednak na obecną chwilę nie ma przedstawionych żadnych ram czasowych na jego wprowadzenie. Państwa członkowskie muszą zapewnić obywatelom unijne portfele tożsamości cyfrowej w ciągu 24 miesięcy od przyjęcia aktów wykonawczych, określając specyfikacje techniczne i certyfikację. Mamy więc jeszcze trochę czasu.