Nie powinno to być wielkim zaskoczeniem, lecz praca stresuje zdecydowaną większość Polaków. Wyniki tego badania to udowadniają.

Coś, z czym mierzymy się wszyscy codziennie, jest dla nas niezwykle stresujące

Współcześnie praca jest fundamentalną częścią życia większości z nas, niezależnie od branży czy zawodu. Jednakże, paradoksalnie, to właśnie ta nieodłączna aktywność życiowa często okazuje się być głównym źródłem stresu dla wielu z nas. W ciągu tygodnia nie brakuje chwil, gdy presja zawodowa staje się przytłaczająca, a codzienne wyzwania wydają się być nie do przezwyciężenia. Dlaczego tak się dzieje, jakie są tego przyczyny i skutki?

Źródło: Unsplash / Luca Bravo

Najnowsze badanie przeprowadzone Huawei CBG Polska podkreśla, że praca jest nieodłączną częścią naszego życia — okazuje się jednak, że dla wielu Polaków jest także głównym źródłem stresu. Badanie wykazuje, że 72 procent pracowników doświadcza stresu związanego z pracą co tydzień, a 19 procent boryka się z nim codziennie. Zdaniem 38 procent osób, które czują presję zawodową, trwa to ponad pół roku, a 31 procent nie potrafi określić, od jak dawna. Długotrwały stres negatywnie wpływa na samopoczucie, prowadząc do obniżenia nastroju, ciągłego zmęczenia, bezsenności, spadku produktywności i wypalenia zawodowego.

Jak bardzo praca nas przytłacza?

Okazuje się, że aż 72 procent aktywnych zawodowo Polaków regularnie doświadcza stresu związanego z pracą każdego tygodnia, co może stanowić istotne zagrożenie dla ich zdrowia. Objawy przewlekłego stresu, takie jak bezsenność, osłabiona odporność czy problemy kardiologiczne, w tym migreny, są coraz powszechniejsze. Dla blisko 1/5 pracowników praca stanowi codzienne źródło niepokoju, zaś równo 1/3 Polaków odczuwa zawodowy stres nawet 2-3 razy w tygodniu. Dodatkowo, aż 20 procent respondentów przyznaje, że nie potrafi przejść tygodnia bez choćby jednego trudnego dnia. Na nieco optymistyczną notę można jednak zauważyć, że nieco ponad jedna czwarta pracujących doświadcza stresu związanego z pracą tylko sporadycznie, zaledwie 1-2 razy w miesiącu bądź rzadziej (28 procent). W kontekście tych danych, istotne staje się zrozumienie, co najczęściej nas niepokoi w związku z naszą pracą oraz jak możemy skutecznie radzić sobie z tym wyzwaniem.

Źródło: Unsplash / Domenico Loia

Za dużo zadań, za mało pieniędzy?

Zgodnie z danymi z badania, to nadal poziom wynagrodzenia jest głównym czynnikiem wywołującym stres u pracujących Polaków, co potwierdza aż 61 procent respondentów. To jak najbardziej zrozumiałe — w końcu wysokość zarobków bezpośrednio wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dążenie do swobody w podejmowaniu życiowych decyzji, nieobciążonej presją finansową, pozostaje marzeniem wielu osób — a jedynie 3 procent ankietowanych deklaruje brak stresu związanego z pieniędzmi.

Źródło: Unsplash / Aleksi Tappura

Niemal równie dużo, bo 56 procent, odczuwa silny lub bardzo silny stres związany z presją na osiąganie wyników zawodowych. Mimo publicznej dyskusji na temat negatywnych skutków nadmiernego nacisku w pracy, tylko 4 procent respondentów nie dostrzega w tym problemu. Jednakże inne czynniki, takie jak nadmiar obowiązków, nadgodziny, brak perspektyw rozwoju oraz niekorzystna atmosfera w miejscu pracy, również znacząco obciążają pracowników — odpowiednio 49 procent, 46 procent i 45 procent badanych wskazało na te kwestie jako istotne źródło stresu. Co zaskakujące, dla aż 43 procent pracujących negatywnie wpływają na ich samopoczucie warunki panujące w miejscu zatrudnienia, a brak możliwości pracy zdalnej na 33 procent z nich.

Stres w pracy dla Polaków jest obecny od dawna

Według pracowników dotkniętych stresem, ich kłopoty trwają już od jakiegoś czasu. Aż 38 procent badanych zauważa, że stres związany z pracą towarzyszy im od ponad pół roku, natomiast 31 procent nie jest w stanie określić, od kiedy dokładnie odczuwają tę presję. Niemal co czwarty respondent (23 procent) wskazuje, że ich problemy trwają od kilku miesięcy, zaś zaledwie 8 procent deklaruje, że zmagają się z nimi krócej niż miesiąc. Aż 84 procent respondentów przyznaje, że nigdy nie sprawdza swojego poziomu stresu. Warto to zmienić, bo jego kontrolowanie pomaga rozpoznawać czynniki, które go wyzwalają. Im szybciej będziemy je zauważać, tym lepiej będziemy mogli przeciwdziałać krótko- i długofalowym efektom podenerwowania i niepokoju.

Źródło: Unsplash / Freddie Marriage

Źródło: Huawei CBG Polska

Grafika wyróżniająca: Unsplash / Gabriel Beaundry