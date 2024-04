Gdy w sierpniu ubiegłego roku pojawiła się aplikacja mobilna mObywatel w wersji 2.0, w ramach testów wystartowały w niej mobilne płatności za zobowiązania finansowe wobec urzędów. Mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia, Sopotu, Grudziądza, Włocławka, Gdyni i Poznania z poziomu mObywatela mogli opłacać podatek od nieruchomości. Dziś, niemal rok od startu testu, z ePłatności korzysta coraz więcej osób, a obszar na którym można płacić podatki w aplikacji stale rośnie. Rośnie też lista zobowiązań, za które można płacić z telefonu. Ministerstwo Cyfryzacji chwali się też, że w mObywatelu zrealizowano już 50 tysięcy transakcji – a to dopiero początek, bo wciąż mówimy o fazie testów usługi.

ePłatności w mObywatelu. Gdzie skorzystać?

Bielsko-Biała

Brzeszcze

Bydgoszcz

Chełm

Cieszyn

Dąbrowa Górnicza

Elbląg

Gdańsk

Gdynia

Grudziądz

Hażlach

Jasienica

Kalety

Kalisz

Kielce

Krotoszyn

Leżajsk

Lubenia

Łowicz

Mielec

Mińsk Mazowiecki

Nowy Dwór Mazowiecki

Oława

Ostrowiec Świętokrzyski

Piaseczno

Piekary Śląskie

Pleszew

Płock

Polanka Wielka

Police

Poznań

Ruda Śląska

Rumia

Skierniewice

Sopot

Stalowa Wola

Starogard Gdański

Tarnowo Podgórne

Tarnowskie Góry

Toruń

Włocławek

Wodzisław Śląski

Zabrze

Zielona Góra

Zielonki

Gdy urząd wystawi nowe zobowiązanie finansowe otrzymamy w aplikacji mObywatel i serwisie mObywatel informację o oczekującej płatności. Podatki można opłacić przy pomocy BLIKA, a status płatności można sprawdzać na bieżąco. Gdy zostanie zrealizowana pomyślnie, nadejdzie odpowiedni komunikat. Żeby korzystać z ePłatności, wystarczy profil zaufany lub e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Płatności mogą być realizowano zarówno a aplikacji mObywatel, jak i w przeglądarce.

W chwili obecnej ePłatności to już nie tylko podatki od nieruchomości. Aplikacja, w zależności od urzędu, oferuje znacznie więcej opcji:

podatek leśny od osób fizycznych

podatek rolny od osób fizycznych

łączne zobowiązania finansowe

zagospodarowanie odpadów komunalnych

Zapomniałeś zapłacić podatek? w mObywatelu nadrobisz zaległości

Teraz Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że w ePłatnościach pojawia się możliwość płacenia za zobowiązania również po ich terminie:

Możliwość naliczania odsetek została udostępniona gminom, które biorą udział w programie pilotażowym ePłatności. Każda z nich samodzielnie zdecyduje o terminie wdrożenia nowości. To oznacza, że może się on różnić w zależności od gminy. Jeśli chcesz skorzystać z nowej możliwości, upewnij się, że jest ona dostępna w Twoim urzędzie.

– informuje MC. To świetna wiadomość dla zapominalskich, gdyż do tej pory z zaległymi płatnościami trzeba było fatygować się do urzędu. Teraz wystarczy dostęp do aplikacji i jeśli dana gmina pozwala na opłacanie zobowiązań z odsetkami, nic nie stoi na przeszkodzie by to zrobić. Lepiej jednak nie zapominać o płatnościach – zaoszczędzi nam to pieniądze. Pomoże w tym jeszcze jedna nowość w mObywatelu.

Rozszerzeniu ePłatności towarzyszy jeszcze jedna aktualizacja w mObywatelu. To możliwość zarządzania powiadomieniami Push związanymi z płatnościami. Dzięki niej informacje o konieczności zapłacenia podatków przyjdą natychmiastowo na telefon. Jak je włączyć? Uruchom aplikację mObywatel 2.0.