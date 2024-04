Stanowski nabrał swoich widzów

Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero, miał wczoraj świętować ze swoimi widzami pierwszy milion subskrybentów na YouTube i zapowiadał wizytę zacnego gościa. Wszyscy spodziewali się hucznego świętowania ważnego kroku w rozwoju kanału na platformie Google, a Stanowski ponownie wszystkich zaskoczył i zorganizował... zbiórkę. Nie byle jaką zbiórkę, bo gościem programu był Bartłomiej Marszałek, motorowodniak, który ściga się w wodnej Formule 1, a który przybliżył widzom historię swojej córki Malwiny. Malwinka ma niespełna 2 lata i choruje na bardzo rzadką chorobę genetyczną - zespół Retta. Jak możemy przeczytać na stronie zbiórki:

Zespół Retta sprawia, że dziewczynki stają się “żywymi lalkami”. Niektórzy zwą je “milczące anioły”. Nie chodzą i nie mówią, nie nawiązują kontaktu, to tylko mniejsze z problemów. Do tego dochodzi bardzo osłabiony układ immunologiczny. Problemy z oddychaniem, ze wszystkimi organami po kolei, dochodzi niszcząca padaczka, stan zapalny mózgu… Straszny los dla niewinnego dziecka!

Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, że zespół Retta można leczyć. W pierwszych latach życia trzeba dziecku podawać specjalne lekarstwo w formie syropu, a po 4. roku życia już niedługo będzie można skorzystać z terapii genowej, która jednym zastrzykiem powinna pozwolić na praktyczne wyleczenie i prowadzenie normalnego życia. Niestety terapia nie jest ani dostępna w Polsce, ani refundowana. Jak dowiedzieliśmy się z wywiadu, Pan Bartłomiej co miesiąc lata do Stanów Zjednoczonych bo lekarstwo, które musi być transportowane w warunkach chłodniczych. Miesięczny koszt kuracji to ponad 40 tys. USD, czyli niemal 200 tys. złotych. Malwinka musi przyjmować lek przynajmniej do 4. roku życia, a koszt ewentualnej terapii genowej to... 3 mln USD. Jak łatwo policzyć na jej wyleczenie potrzeba około 17 mln złotych.

Rekordowa zbiórka - 1 mln zł w 80 minut

Pan Bartłomiej nie miał innego wyjścia jak poprosić o pomoc obcych ludzi. Na platformie Siepomaga założona została zbiórka na leczenie Malwinki, obecnie z celem na poziomie 7 mln złotych. Krzysztof Stanowski w ramach wczorajszego wydarzenia założył własną skarbonkę, do której mogli wpłacać widzowie Kanału Zero. Biorąc pod uwagę, że wydarzenie zorganizowano w piątkowy wieczór, kiedy większość z nas marzy tylko o odpoczynku, efekty zbiórki przeszły wszelkie oczekiwania. Dokładnie po 80 minutach od startu programu zebrano pierwszy milion złotych, a pod koniec licznik wskazywał już 1,3 mln zł. Dzisiaj kwota ta przekracza już 1,6 mln złotych i cały czas rośnie.

Cały program, którego obejrzenie serdecznie polecam, pełny był prawdziwych i wyjątkowych emocji. Krzysztof Stanowski z Bartłomiejem Marszałkiem podzielili się wieloma ciekawymi przemyśleniami, z którymi warto się zapoznać. Była to również okazja aby wygrać przejazd motorówką Formuły 1 w po zalewie Zegrzyńskim w ramach dedykowanego wydarzenia. Biorąc pod uwagę, że do zebrania jest jeszcze ogromna kwota, o Malwince usłyszymy pewnie jeszcze nie raz. Antyweb.pl również wspomógł zbiórkę i zapraszamy wszystkie firmy, które wpłaciły ponad 10 tys. złotych do pochwalenia się swoją działalnością na naszych łamach.