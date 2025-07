mObywatel ostrzega: komunikator od Apple nie jest bezpieczny

mObywatel wysyła ostrzeżenie przed oszustami, którzy wykorzystują komunikator iMessage do rozsyłania fałszywych powiadomień od kurierów. Choć od lat Apple stara się nas przekonać, że ich systemy są najbezpieczniejsze i żaden spam się nie przedostanie, rzeczywistość jest jednak inna. Oszuści wiedzą, w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych ofiar i robią to z pełną premedytacją. Tym razem sięgają po oklepane już metody „na kuriera” i wysyłają wiadomości o opóźnionej paczce. Co ciekawe, w treści nie ma bezpośredniego odnośnika do zewnętrznej strony, a jedynie prośba o skopiowanie linku, który prowadzić ma do strony internetowej firmy kurierskiej, gdzie będziemy mogli ustalić nową datę odbioru przesyłki. W rzeczywistości jest to spreparowana witryna, która ma pomóc oszustom w zdobyciu naszych danych – zarówno kontaktowych, jak i do bankowości elektronicznej.

Reklama

Polecamy na Geekweek: mObywatel dostaje garść nowości. Docenią je wszyscy użytkownicy

Uwaga na oszustów. Tym razem wysyłają wiadomości przez iMessage

Wiadomość iMessage od kuriera? To może być część kolejnej odsłony kampanii oszustw! Informacja o opóźnionej paczce, ale także – prośba o odpowiedź czy skopiowanie linku do przeglądarki? Przestępcy obchodzą w ten sposób mechanizm zabezpieczający przed klikaniem w linki od nieznanych nadawców. Pamiętaj o weryfikowaniu adresu strony, która prosi o podanie Twoich danych osobowych, logowania czy karty.

– brzmi komunikat od mObywatela, który przestrzega przed oszustami wysyłającymi wiadomości iMessage.

Przed złośliwymi wiadomościami, czy e-mailami w pełnie zabezpieczyć się nie możemy i liczenie na sita antyspamowe na niewiele się zdaje, ale możemy pomóc odpowiednim instytucjom zająć się sprawą. Niebezpieczne zdarzenia w sieci warto zgłaszać przez mObywatela lub bezpośrednio na stronie incydent.cert.pl i w razie konieczności działać. Zrobimy coś dla siebie i przy okazji damy znać odpowiednim instytucjom, że coś złego się dzieje w polskiej sieci i warto reagować. Po to mamy NASK i odpowiednie służby, by reagowały nawet na najdrobniejsze zgłoszenia naruszeń cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, usługa Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel pozwala szybko i łatwo zgłosić podejrzane sytuacje do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Znajdują się w niej narzędzia i wskazówki, jak zgłosić:

podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail,

złośliwą stronę internetową,

oszustwa, w tym np. fałszywe sklepy,

nielegalne treści internetowe, np. przedstawiające niepokojące zachowania wobec dzieci,

inne incydenty, które trudno dopasować do konkretnej kategorii.

W aplikacji znajduje się także stale rozbudowywana Baza wiedzy, w której zamieszczono porady, ostrzeżenia i ważne komunikaty przygotowane przez CERT Polska. Choć na ten moment nie ma tam zbyt wielu wpisów, warto do niej zaglądać. Warto też aktywować powiadomienia, dzięki którym użytkownik informowany jest na temat potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

mObywatel stale się rozwija i oddaje w ręce użytkowników szereg narzędzi związanych z naszym bezpieczeństwem – nie tylko w sieci. Warto pamiętać o funkcji „Zastrzeż PESEL”, dzięki której skutecznie zablokujemy możliwość zaciągania kredytów czy pożyczek przez oszustów posługujących się naszymi danymi. Kilka tygodni pojawiły się kolejne rozwiązania – tym razem związane z sytuacją zgubionego, zniszczonego lub skradzionego dowodu osobistego. Z poziomu aplikacji możemy taki dowód zawiesić lub złożyć wniosek o jego unieważnienie.