Chcesz czuć się bezpiecznie w sieci? mObywatel ma na to sposób

Bezpiecznie w sieci to jedna z ważniejszych dodatkowych funkcji aplikacji mObywatel. Warto do niej zajrzeć, by dowiedzieć się o różnych zagrożeniach, z jakimi możemy spotkać się w internecie.

Nasze bezpieczeństwo w cyfrowym świecie to coś, o czym piszemy często. Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowanie środki, by wykraść nasze dane, w tym logowania np. do banków. A to prosta droga do czystego konta. Wielokrotnie przestrzegamy przez fałszywymi wiadomości SMS, e-mailami i linkami, które prowadzą do spreparowanych stron popularnych serwisów. Do tej pory, zgłoszenia incydentów związanych oszustwami w internecie, najłatwiej można było wysłać, kontaktując się z CERT, odwiedzając stronę Zgłoś incydent.

Kilka miesięcy temu Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło do aplikacji mObywatel zupełnie nową usługę – Bezpiecznie w sieci. Jej zadaniem jest zwiększenie naszej świadomości na zagrożenia w sieci i umożliwienie jej użytkownikom zgłaszania incydentów do CERT prowadzącego działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Uproszczony kontakt z CERT sprowadza się do kilku opcji w aplikacji, które pozwalają zgłaszać:

Złośliwe strony internetowe

Podejrzane wiadomości SMS

Podejrzane wiadomości e-mail

Oszustwo

Inne zdarzenia

Bezpiecznie w sieci. Z tej opcji mObywatela trzeba korzystać

Wraz z możliwością zgłaszania incydentów, użytkownicy mObywatela mogą również włączyć opcję otrzymywania powiadomień związanych z zagrożeniami w internecie – pierwsze już zostało wysłane. By z nich korzystać, wystarczy w aplikacji wejść do zakładki Więcej > Powiadomienia i aktywować powiadomienia Bezpiecznie w sieci. Dodatkowo, w ramach funkcji Bezpieczni w Sieci, Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia dodatkowe informacje i artykuły mające zwiększyć naszą świadomość na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Choć na ten moment mamy zaledwie pięć wpisów, MC zapowiada, że z czasem baza wiedzy będzie rozbudowywana o wskazówki związane z naszym bezpiecznym poruszaniu się po cyberprzestrzeni.

O bezpieczeństwie w sieci opowiada teraz Ministerstwo Cyfryzacji głosem jego przedstawicieli:

Bezpieczeństwo w sieci to nasz wspólny obowiązek. Dzięki aplikacji mObywatel każdy może nie tylko skutecznie chronić swoje dane, ale także przyczynić się do ochrony innych. Zgłaszając podejrzane działania, wspólnie budujemy bezpieczniejszy Internet dla wszystkich.

– mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

W swoim komunikacie MC przybliża bliżej kilka kwestii związanych z naszych bezpieczeństwem i tłumaczy, na czym polegają różne zagrożenia. Phishing to popularny rodzaj oszustwa internetowego, polegający na podszywaniu się pod zaufane instytucje lub osoby za pomocą e-maili, SMS-ów czy rozmów telefonicznych w celu wyłudzenia danych lub pieniędzy. Fałszywe wiadomości e-mail przypominają oficjalne komunikaty od banków, urzędów czy sklepów, zawierając informacje o rzekomych zaległościach finansowych lub linki prowadzące do stron wyłudzających dane, a także załączniki mogące infekować urządzenia.

Fałszywe SMS-y, często stylizowane na wiadomości od firm kurierskich czy instytucji finansowych, zawierają wezwania do pilnych płatności i linki kierujące do stron służących kradzieży danych. Równie niebezpieczne są oszustwa telefoniczne, w których przestępcy, podszywając się pod pracowników banków, policji lub członków rodziny, próbują wyłudzić dane kart płatniczych, pieniądze lub nakłonić do instalacji złośliwego oprogramowania. W takich sytuacjach kluczowe jest zweryfikowanie tożsamości rozmówcy poprzez kontakt z właściwą instytucją.

Jak reagować na te zagrożenia?

To tylko niektóre z metod, jakimi posługują się cyberprzestępcy. Warto zachować spokój, unikać podejmowania decyzji pod presją i dokładnie weryfikować każdą nietypową prośbę. Najważniejsze jest sprawdzanie wiarygodności informacji u źródła, unikanie otwierania podejrzanych załączników i klikania w nieznane linki. Dzięki zachowaniu ostrożności można skutecznie zmniejszyć ryzyko oszustwa. Reklama

– czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.