mObywatel szykuje prawdziwą bombę. Warto czekać!

mObywatel cieszy się ogromną popularnością. Aplikacja mobilna z elektronicznymi dokumentami, szeregiem usług i różnych funkcji to jedna z najchętniej pobieranych pozycji z App Store i Google Play. Wkrótce z jej rozwiązań skorzysta kolejna grupa odbiorców – nauczyciele. W jednej z ostatnich nowelizacji ustaw przyjętych przez Sejm znalazły się zapisy związane z udostępnieniem w mObywatelu legitymacji poświadczenie uprawnień do nauczania. Co więcej, usprawnione zostaną procesy z wydawaniem legitymacji uczniowskich, gdzie do tej pory to po stronie szkoły stała cała procedura związana ze zgłoszeniem danej placówki do programu elektronicznych legitymacji. Podobne zmiany dotkną mLegitymacje studenckie, o których pisałem kilkanaście dni temu.

W nowelizacji pojawiły się też zapisy związane z zupełnie nową funkcją mObywatela, która omawiana już była w zeszłym roku. Chodzi o moduł mStłuczka, o którym wielokrotnie pisaliśmy na ramach Antyweb. Kierowca za pomocą aplikacji mobilnej będzie mógł zgłosić kolizję drogową bezpośrednio na miejscu zdarzenia. mObywatel pozwoli skontaktować się z firmą ubezpieczeniową bez wzywania policji. Dlaczego możliwość zgłaszania stłuczek przy pomocy mObywatela jest tak istotna? Chodzi przede wszystkim o komfort i spokój uczestników drobnych kolizji. Dzięki temu, że aplikacja poprowadzi krok po kroku przez proces dokumentowania zdarzenia, zanotowane zostaną wszystkie niezbędne informacje. To znacząco ułatwi szybkie i właściwe rozwiązanie zgłoszenia przez odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe.

Co więcej, w nowelizacji ustawy znalazły się zapisy wskazujące, że mObywatelu pojawią się także zupełnie nowe dokumenty i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji. Już w niedalekiej przyszłości z poziomu aplikacji będzie można okazać elektroniczne poświadczenie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Kiedy nowości zostaną wprowadzone do aplikacji? Czas pokaże, gdyż kolejnym krokiem jest skierowanie ustawy do Senatu.

mObywatel w najbliższej przyszłości. Będzie się działo!

Jednak to nie koniec, gdyż już od przyszłego roku mObywatel ma być respektowany poza granicami Polski. Do tej pory niemal wszystkie dokumenty i usługi dostępne w aplikacji działały wyłącznie na obszarze naszego kraju – z wyjątkiem tzw. paszportu covidowego, czyli potwierdzenia przyjętych szczepień w formie kodu QR, który pozwalał m.in. na zagraniczne podróże. Jednak żaden z dokumentów potwierdzających naszą tożsamość nie miał mocny prawnej poza Polską. To się zmieni w 2026. Choć szczegółów jeszcze nie znamy, można podejrzewać, że chodzi tu o pełną implementację eIDAS 2. Jedną z kluczowych nowości w mObywatelu 3.0 ma być to, że dokumenty w nim przechowywane zostaną uznane w innych krajach europejskich. Wprowadzone zostaną także liczne usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie dla nowych użytkowników, którzy będą aktywować usługi mObywatela.

Już jakiś czas temu Ministerstwo Cyfryzacji potwierdzało, że wiele rozwiązań przewidzianych w Europejskim Portfelu Tożsamości Cyfrowej jest już obecnie dostępnych dla polskich użytkowników aplikacji mObywatel. Wśród nich znajdują się m.in. możliwość udostępniania danych, wyświetlania cyfrowych dokumentów czy korzystania z narzędzia weryfikacji tożsamości w ramach usług elektronicznych – to tylko niektóre przykłady. Wkrótce podobne funkcje będą dostępne również dla użytkowników z innych państw członkowskich, którzy będą mogli z nich korzystać za pośrednictwem własnych, lokalnych aplikacji mobilnych.