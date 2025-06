Super nowość w mObywatelu. Coś dla zapominalskich

mObywatel rośnie jak na drożdżach. Każdego miesiąca w aplikacji pojawia się coś nowego. Tym razem to rozwiązanie dla tych, którzy stracili dowód osobisty. Zgubiony, zniszczony lub ukradziony dokument tożsamości do tej pory można było zgłosić przez stronę internetową. Teraz proces będzie łatwiejszy, gdyż wszystkie spray związane z utraconym dokumentem będzie można zgłosić w mObywatelu.

Sprawdzanie, zawieszanie i unieważnianie dowodu osobistego są teraz dostępne od ręki. To nie tylko wygoda na co dzień, ale przede wszystkim ogromna pomoc w stresujących sytuacjach. Osoba, która straciła dowód lub nie może go znaleźć, dzięki aplikacji od razu go zawiesi. Jeśli ktoś przystępuje do podpisania umowy lub załatwia inne formalności sprawdzi z kolei, czy dowód osobisty każdej ze stron jest ważny i nie został zawieszony. Wszystko to za pomocą aplikacji mObywatel i telefonu, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu.