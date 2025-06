mObywatel z ważnym komunikatem. Nie ignoruj go

Dostałeś zaproszenie do rozmowy wideo, ale musisz pobrać dziwnie wyglądającą aplikację? Uważaj, to mogą być oszuści. Przed takimi praktykami ostrzega mObywatel.

mObywatel wysyła ostrzeżenie przed oszustami, którzy wykorzystują pocztę elektroniczną do rozsyłania fałszywych powiadomień z zaproszeniami do spotkań online. Te zaproszenia są fałszywe i prowadzą do instalowania podrabianej aplikacji Zoom, która zamiast wideorozmów sprawia, że oszuści mogą przejąć kontrolę nad komputerem, co doprowadzić może do nieprzyjemnych konsekwencji.

Oszuści wysyłają wiadomości z zaproszeniem na spotkanie online. Aby do niego dołączyć musisz rzekomo pobrać program Zoom-Installer. W rzeczywistości instalujesz oprogramowanie, które umożliwia atakującym przejęcie Twojego urządzenia i wykradanie danych. Dokładnie zweryfikuj stronę, na którą przekierowuje wiadomość.

– czytamy w powiadomieniu, jakie zostało wysłane przez mObywatela. Jak się bronić przed takimi mailami i woadomościami? Nie jest to takie łatwe, tym bardziej że w ostatnich miesiącach często słychać o wyciekach i włamaniach na serwery firm, które skutkują pozyskanie bazy danych użytkowników lub klientów, w tym numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, które krążą w różnych paczkach i z których chętnie korzystają oszuści. Przede wszystkim musimy być świadomi zagrożeń i nie ufać przypadkowym rozmówcom, czy nadawcom podejrzanych wiadomości i e-maili.

mObywatel z ważnym komunikatem bezpieczeństwa. Nie ignoruj

Zabezpieczyć się w pełni nie możemy, ale możemy pomóc odpowiednim instytucjom zająć się sprawą. Niebezpieczne zdarzenia w sieci warto zgłaszać przez mObywatela lub bezpośrednio na stronie incydent.cert.pl i w razie konieczności działać. Zrobimy coś dla siebie i przy okazji damy znać odpowiednim instytucjom, że coś złego się dzieje w polskiej sieci i warto reagować. Po to mamy NASK i odpowiednie służby, by reagowały nawet na najdrobniejsze zgłoszenia naruszeń cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, usługa Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel pozwala szybko i łatwo zgłosić podejrzane sytuacje do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Znajdują się w niej narzędzia i wskazówki, jak zgłosić:

podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail,

złośliwą stronę internetową,

oszustwa, w tym np. fałszywe sklepy,

nielegalne treści internetowe, np. przedstawiające niepokojące zachowania wobec dzieci,

inne incydenty, które trudno dopasować do konkretnej kategorii.

W aplikacji znajduje się także stale rozbudowywana Baza wiedzy, w której zamieszczono porady, ostrzeżenia i ważne komunikaty przygotowane przez CERT Polska. Choć na ten moment nie ma tam zbyt wielu wpisów, warto do niej zaglądać. Warto też aktywować powiadomienia, dzięki którym użytkownik informowany jest na temat potencjalnych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

mObywatel stale się rozwija i oddaje w ręce użytkowników szereg narzędzi związanych z naszym bezpieczeństwem – nie tylko w sieci. Warto pamiętać o funkcji „Zastrzeż PESEL”, dzięki której skutecznie zablokujemy możliwość zaciągania kredytów czy pożyczek przez oszustów posługujących się naszymi danymi. W tym tygodniu pojawiły się kolejne rozwiązania – tym razem związane z sytuacją zgubionego, zniszczonego lub skradzionego dowodu osobistego. Z poziomu aplikacji możemy taki dowód zawiesić lub złożyć wniosek o jego unieważnienie